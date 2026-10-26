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Partidos de hoy, martes 27 de octubre: quiénes juegan por Liga 1, Serie A, EFL Cup y más
Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 27 de octubre, en los que destacan duelos de Liga 1, Serie A, EFL Cup y más.
Momento de ver la programación de los partidos de hoy, martes 27 de octubre, en los que destacan duelos de Liga 1, Serie A, EFL Cup y más certámenes. Revisa cada uno de los encuentros que están en la agenda deportiva y te anunciamos los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún minuto de cada choque.
PUEDES VER: Tabla acumulada Liga 1 2026: así van las posiciones tras la fecha 13 del Torneo Clausura
Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Juan Pablo II vs Sport Huancayo
|3.00 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Partidos de hoy por Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sassuolo vs Lazio
|12.30 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Torino vs Como
|4.45 pm.
|Disney Plus
|Roma vs Cagliari
|2.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por EFL Cup
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Bradford City vs Peterborough United
|4.45 pm.
|Disney Plus
|Fleetwood Town vs Arsenal
|3.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Copa de la Liga Portugal
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sporting Lisboa vs Marítimo
|3.15 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Copa de Alemania
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Bochum vs Mainz 05
|12.00 pm.
|One Football
|Sonnenhof vs Ausburgo
|12.00 pm.
|One Football
|Hamburgo vs Eintracht Frankfurt
|12.00 pm.
|One Football
|Rot-Weiss vs RB Leipzig
|12.00 pm.
|One Football
|Colonia vs Unión Berlín
|2.45 pm.
|One Football
|Borussia M’gladbach vs Karlsruher SC
|2.45 pm.
|One Football
|Borussia Dortmund vs Werder Bremen
|2.45 pm.
|Disney Plus, One Football
|Elversberg vs Darmstadt 98
|2.45 pm.
|One Football
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia
|5.00 pm.
|TyC Sports
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Cúcuta Deportivo vs Rionegro Águilas
|6.00 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play
|Boyacá Chicó vs Junior
|8.05 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play
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