Partidos de hoy, martes 27 de octubre: quiénes juegan por Liga 1, Serie A, EFL Cup y más

Momento de ver la programación de los partidos de hoy, martes 27 de octubre, en los que destacan duelos de Liga 1, Serie A, EFL Cup y más certámenes. Revisa cada uno de los encuentros que están en la agenda deportiva y te anunciamos los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún minuto de cada choque.

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOS HORARIOS CANALES Juan Pablo II vs Sport Huancayo 3.00 pm. L1 MAX, DGO, Movistar TV App

Partidos de hoy por Serie A

PARTIDOS HORARIOS CANALES Sassuolo vs Lazio 12.30 pm. ESPN 2, Disney Plus Torino vs Como 4.45 pm. Disney Plus Roma vs Cagliari 2.45 pm. ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por EFL Cup

PARTIDOS HORARIOS CANALES Bradford City vs Peterborough United 4.45 pm. Disney Plus Fleetwood Town vs Arsenal 3.00 pm. ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Copa de la Liga Portugal

PARTIDOS HORARIOS CANALES Sporting Lisboa vs Marítimo 3.15 pm. DSports, DGO

Partidos de hoy por Copa de Alemania

PARTIDOS HORARIOS CANALES Bochum vs Mainz 05 12.00 pm. One Football Sonnenhof vs Ausburgo 12.00 pm. One Football Hamburgo vs Eintracht Frankfurt 12.00 pm. One Football Rot-Weiss vs RB Leipzig 12.00 pm. One Football Colonia vs Unión Berlín 2.45 pm. One Football Borussia M’gladbach vs Karlsruher SC 2.45 pm. One Football Borussia Dortmund vs Werder Bremen 2.45 pm. Disney Plus, One Football Elversberg vs Darmstadt 98 2.45 pm. One Football

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOS HORARIOS CANALES Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia 5.00 pm. TyC Sports

Partidos de hoy por Liga Colombiana