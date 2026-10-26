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Partidos de hoy, martes 27 de octubre: quiénes juegan por Liga 1, Serie A, EFL Cup y más

Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 27 de octubre, en los que destacan duelos de Liga 1, Serie A, EFL Cup y más.

Diego Medina
Partidos de hoy, martes 27 de octubre, con duelos de Liga 1, Serie A y más.
Partidos de hoy, martes 27 de octubre, con duelos de Liga 1, Serie A y más. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de ver la programación de los partidos de hoy, martes 27 de octubre, en los que destacan duelos de Liga 1, Serie A, EFL Cup y más certámenes. Revisa cada uno de los encuentros que están en la agenda deportiva y te anunciamos los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún minuto de cada choque.

Alianza Lima, Universitario y FBC Melgar están en los primeros lugares del acumulado.

PUEDES VER: Tabla acumulada Liga 1 2026: así van las posiciones tras la fecha 13 del Torneo Clausura

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Juan Pablo II vs Sport Huancayo3.00 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App

Partidos de hoy por Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sassuolo vs Lazio12.30 pm.ESPN 2, Disney Plus
Torino vs Como4.45 pm.Disney Plus
Roma vs Cagliari2.45 pm.ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por EFL Cup

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Bradford City vs Peterborough United4.45 pm.Disney Plus
Fleetwood Town vs Arsenal3.00 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Copa de la Liga Portugal

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sporting Lisboa vs Marítimo3.15 pm.DSports, DGO

Partidos de hoy por Copa de Alemania

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Bochum vs Mainz 0512.00 pm.One Football
Sonnenhof vs Ausburgo12.00 pm.One Football
Hamburgo vs Eintracht Frankfurt12.00 pm.One Football
Rot-Weiss vs RB Leipzig12.00 pm.One Football
Colonia vs Unión Berlín2.45 pm.One Football
Borussia M’gladbach vs Karlsruher SC2.45 pm.One Football
Borussia Dortmund vs Werder Bremen2.45 pm.Disney Plus, One Football
Elversberg vs Darmstadt 982.45 pm.One Football

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia5.00 pm.TyC Sports

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Cúcuta Deportivo vs Rionegro Águilas6.00 pm.Win+ Fútbol, Win Play
Boyacá Chicó vs Junior8.05 pm.Win+ Fútbol, Win Play
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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