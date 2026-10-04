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Partidos de hoy, lunes 5 de octubre: qué partidos hay de UEFA Nations League y amistosos

Conoce la programación de los partidos de hoy, lunes 5 de octubre, en los que destacan cotejos de UEFA Nations League, Liga de Naciones CONCACAF y amistosos.

Diego Medina
Partidos de hoy, lunes 5 de octubre, con partido de UEFA Nations League y amistosos.
Partidos de hoy, lunes 5 de octubre, con partido de UEFA Nations League y amistosos. | Foto: Composición LÍBERO.
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Este lunes 5 de octubre, los partidos de hoy tienen como principales atractivos una nueva jornada de la UEFA Nations League, con duelos como Francia vs. Bélgica e Italia vs. Turquía, además de encuentros de la Liga de Naciones CONCACAF y algunos amistosos internacionales. Revisa la agenda completa, horarios y canales de TV.

Sigue el partido Francia vs Bélgica por la Liga de Naciones

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Francia vs Bélgica y dónde ver partido por la UEFA Nations League?

Partidos de hoy por UEFA Nations League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Chipre vs Letonia11.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Italia vs Turquía1.45 pm.Disney Plus
Montenegro vs Armenia1.45 pm.Disney Plus
Bosnia Herzegovina vs Polonia1.45 pm.Disney Plus
Irlanda del Norte vs Georgia1.45 pm.Disney Plus
Rumania vs Georgia1.45 pm.ESPN 2, Disney Plus
Ucrania vs Hungría1.45 pm.Disney Plus
Francia vs Bélgica1.45 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por amistosos internacionales

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Uganda vs RD Congo8.00 am.-
Mauricio vs Sri Lanka10.00 am.-
Ruanda vs Kenia11.00 am.-
Liechtenstein vs Gibraltar1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Liga de Naciones CONCACAF

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Guadalupe vs St. Lucía2.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Cuba vs St. Kitts and Nevis4.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Martinica vs El Salvador5.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Bermudas vs Barbados7.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Granada vs Bonaire7.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Guatemala vs Surinam7.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Honduras vs Jamaica9.00 pm.Youtube, CONCACAF GO

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Deportivo Riestra vs Central Córdoba2.45 pm.TNT Sports
Estudiantes vs Gimnasia Mendoza5.00 pm.ESPN 5, Disney Plus
Vélez vs Platense5.00 pm.TNT Sports
Banfield vs Rosario Central7.15 pm.ESPN Premium

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOHORARIOCANALES
Medellín vs Santa Fe7.00 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports

Partidos de hoy por Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sportivo Trinidense vs Sportivo Luqueño3.00 pm.DSports, TiGO Sports
Cerro Porteño vs 2 de Mayo5.15 pm.DSports, TiGO Sports

Partidos de hoy por Liga Uruguaya

PARTIDOHORARIOCANALES
Nacional vs Torque6.00 pm.Disney Plus, DSports Uruguay
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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