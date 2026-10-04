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Partidos de hoy, lunes 5 de octubre: qué partidos hay de UEFA Nations League y amistosos
Conoce la programación de los partidos de hoy, lunes 5 de octubre, en los que destacan cotejos de UEFA Nations League, Liga de Naciones CONCACAF y amistosos.
Este lunes 5 de octubre, los partidos de hoy tienen como principales atractivos una nueva jornada de la UEFA Nations League, con duelos como Francia vs. Bélgica e Italia vs. Turquía, además de encuentros de la Liga de Naciones CONCACAF y algunos amistosos internacionales. Revisa la agenda completa, horarios y canales de TV.
Partidos de hoy por UEFA Nations League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Chipre vs Letonia
|11.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Italia vs Turquía
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Montenegro vs Armenia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Bosnia Herzegovina vs Polonia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Irlanda del Norte vs Georgia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Rumania vs Georgia
|1.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Ucrania vs Hungría
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Francia vs Bélgica
|1.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Uganda vs RD Congo
|8.00 am.
|-
|Mauricio vs Sri Lanka
|10.00 am.
|-
|Ruanda vs Kenia
|11.00 am.
|-
|Liechtenstein vs Gibraltar
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Liga de Naciones CONCACAF
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Guadalupe vs St. Lucía
|2.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Cuba vs St. Kitts and Nevis
|4.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Martinica vs El Salvador
|5.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Bermudas vs Barbados
|7.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Granada vs Bonaire
|7.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Guatemala vs Surinam
|7.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Honduras vs Jamaica
|9.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Deportivo Riestra vs Central Córdoba
|2.45 pm.
|TNT Sports
|Estudiantes vs Gimnasia Mendoza
|5.00 pm.
|ESPN 5, Disney Plus
|Vélez vs Platense
|5.00 pm.
|TNT Sports
|Banfield vs Rosario Central
|7.15 pm.
|ESPN Premium
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Medellín vs Santa Fe
|7.00 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sportivo Trinidense vs Sportivo Luqueño
|3.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Cerro Porteño vs 2 de Mayo
|5.15 pm.
|DSports, TiGO Sports
Partidos de hoy por Liga Uruguaya
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Nacional vs Torque
|6.00 pm.
|Disney Plus, DSports Uruguay
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