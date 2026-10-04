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Italia vs Turquía EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver la UEFA Nations League

Mira la transmisión del partido Italia vs Turquía por la fecha número 4 del Grupo A de la UEFA Nations League, este lunes 5 de septiembre.

Francisco Esteves
Italia vs Turquía EN VIVO.
Italia vs Turquía EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Desde el Estadio Renato Dall’Ara, Italia recibirá a Turquía en un partido por la fecha número 4 del Grupo A de la UEFA Nations League. El encuentro se llevará a cabo este lunes 5 de octubre desde la 1.45 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN para toda Latinoamérica.

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La Azzurra está obligada a conseguir los tres puntos debido a que marcha tercero en la tabla de posiciones de su zona, por detrás de Francia y Bélgica. Por su parte, el combinado turco buscará sumar su primer triunfo debido a que tiene cero unidades y -7 de diferencia de gol.

Italia, UEFA Nations League

Italia viene de empatar 1-1 con Francia en París.

¿A qué hora juega Italia vs Turquía?

Te brindamos el horario dependiendo tu país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 1.45 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.45 p. m.
  • México y Honduras: 12.45 p. m.
  • Estados Unidos: 2.45 p. m. (Miami y Nueva York) y 11.45 a. m. (Los Ángeles)
  • España: 8.45 p. m.

¿Dónde juega Italia vs Turquía?

La transmisión del partido entre Italia y Turquía por la UEFA Nations League será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online a través de Disney+ si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming internacional.

Italia vs Turquía: guía de canales

Te mandamos los canales por país:

  • Perú: ESPN y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Chile: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Bolivia: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+
  • México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
  • Estados Unidos: fuboTV y ViX
  • España: DAZN

Italia vs Turquía: posibles alineaciones

  • Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Giorgio Scalvini, Michael Kayode, Nicolo Fagioli, Sandro Tonali, Davide Frattesi, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Moise Kean.
  • Turquía (3-4-3): Ugurcan Cakir, Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ismail Yuksek, Bartug Elmaz, Kerem Akturkoglu, Ferdi Kadioglu, Arda Guler, Baris Alper Yilmaz, Oguz Aydin. DT: Vincenzo Montella.

Italia vs Turquía: historial

En total, ambas selecciones se han enfrentado en doce oportunidades. El historial lo domina completa y absolutamente la selección de Italia debido a que tiene ocho partidos ganados y empataron en cuatro ocasiones. Turquía nunca le ha ganado.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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