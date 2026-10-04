- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Noruega
- Selección peruana
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
Italia vs Turquía EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver la UEFA Nations League
Mira la transmisión del partido Italia vs Turquía por la fecha número 4 del Grupo A de la UEFA Nations League, este lunes 5 de septiembre.
Desde el Estadio Renato Dall’Ara, Italia recibirá a Turquía en un partido por la fecha número 4 del Grupo A de la UEFA Nations League. El encuentro se llevará a cabo este lunes 5 de octubre desde la 1.45 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN para toda Latinoamérica.
La Azzurra está obligada a conseguir los tres puntos debido a que marcha tercero en la tabla de posiciones de su zona, por detrás de Francia y Bélgica. Por su parte, el combinado turco buscará sumar su primer triunfo debido a que tiene cero unidades y -7 de diferencia de gol.
Italia viene de empatar 1-1 con Francia en París.
¿A qué hora juega Italia vs Turquía?
Te brindamos el horario dependiendo tu país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 1.45 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.45 p. m.
- México y Honduras: 12.45 p. m.
- Estados Unidos: 2.45 p. m. (Miami y Nueva York) y 11.45 a. m. (Los Ángeles)
- España: 8.45 p. m.
¿Dónde juega Italia vs Turquía?
La transmisión del partido entre Italia y Turquía por la UEFA Nations League será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online a través de Disney+ si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming internacional.
Italia vs Turquía: guía de canales
Te mandamos los canales por país:
- Perú: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN y Disney+
- Colombia: ESPN y Disney+
- Chile: ESPN y Disney+
- Ecuador: ESPN y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN y Disney+
- México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
- Estados Unidos: fuboTV y ViX
- España: DAZN
Italia vs Turquía: posibles alineaciones
- Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Giorgio Scalvini, Michael Kayode, Nicolo Fagioli, Sandro Tonali, Davide Frattesi, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Moise Kean.
- Turquía (3-4-3): Ugurcan Cakir, Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ismail Yuksek, Bartug Elmaz, Kerem Akturkoglu, Ferdi Kadioglu, Arda Guler, Baris Alper Yilmaz, Oguz Aydin. DT: Vincenzo Montella.
Italia vs Turquía: historial
En total, ambas selecciones se han enfrentado en doce oportunidades. El historial lo domina completa y absolutamente la selección de Italia debido a que tiene ocho partidos ganados y empataron en cuatro ocasiones. Turquía nunca le ha ganado.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90