Prensa internacional reaccionó así a la despedida de Lionel Messi: "El rey dijo adiós"

¡Y un día dijo adiós! Lionel Messi se despidió de la selección argentina en un emotivo encuentro ante Benín que terminó 3-0 a favor de la Albiceleste, donde el nombre del astro rosarino también apareció en el marcador. En el Estadio Monumental, muchos hinchas despidieron a su histórico capitán, pero no fueron los únicos, pues la prensa de diversas partes del mundo también dedicaron emotivas palabras al ex Barcelona: así reaccionó la prensa internacional a la despedida de Messi.

La reacción de la prensa internacional a la despedida de Lionel Messi de Argentina

La dimensión sobre la despedida de Messi llegó hasta Italia, donde el medio Corriere dello Sport resaltó el rendimiento que tuvo el jugador del Inter Miami ante Benín. 'Leo Messi, fue bellísimo: un gol, dos asistencias, un palo y muchos escalofríos. Así el rey le dijo adiós a la Argentina'.

Así reaccionó el medio Corriere dello Sport

Por su parte, el medio 30 UOL publicó una nota sobre el rosarino titulada de la siguiente manera: 'Messi llora, lidera a Argentina y se despide con victoria, gol y asistencias'.

El medio brasileño UOL se despidió de Messi

Por su parte, en Francia, el diario L’Équipe tituló su cobertura sobre la despedida de Messi con: 'Emoción y tristeza en el país por la retirada internacional de Messi'.

Así reaccionó el medio francés L'Équipe

Sin duda, la despedida de Lionel Messi de la selección argentina ha despertado tristeza en diversas partes del mundo por el legado que ha dejado en el fútbol de élite.