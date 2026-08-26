0
EN DIRECTO
River Plate vs Santa Fe por Copa Sudamericana

Sporting Cristal vs Sport Boys: fecha, hora y canal por el Torneo Clausura 2026

Conoce en qué día, a qué hora y por qué canal ver el partido entre Sporting Cristal y Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Fecha, hora y canal del Sporting Cristal vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026
Fecha, hora y canal del Sporting Cristal vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal y Sport Boys disputarán uno de los encuentros correspondientes a la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Miguel Grau. A continuación, te ofrecemos todos los datos de este atractivo duelo. Revisa el día, la hora y el canal para seguir este choque entre los equipos de Lima y Callao.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO HOY por los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal goleó a Sport Huancayo y clasificó a semifinales de la Copa de Liga Caliente

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Clausura?

Sporting Cristal se medirá con Sport Boys el domingo 30 de agosto, en partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Miguel Grau, ubicado en el Callao.

Sport Boys y Sporting Cristal jugarán por el Torneo Clausura 2026

Sport Boys y Sporting Cristal jugarán por el Torneo Clausura 2026

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys?

El encuentro entre Cristal y Boys se disputará a las 3.30 p. m., hora peruana; no obstante, a continuación te presentamos la relación de horarios en varios países del mundo:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.15 p. m.
  • México: 2.15 p. m.
  • Estados Unidos: 4.15 p. m. (Miami y Nueva York) y 1.15 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 10.15 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026?

El encuentro entre Sporting Cristal y Sport Boys, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2026, se emitirá en vivo y en directo por L1 MAX, antes conocido como Liga 1 MAX. El canal forma parte de las principales plataformas de televisión por cable, entre ellas Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping y Win TV, entre otras.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sekou Gassama y sus fuertes quejas en Universitario tras su paso fugaz: "Dejé de jugar"

  2. Sporting Cristal goleó a Sport Huancayo y clasificó a semifinales de la Copa de Liga Caliente

  3. Exfigura de Alianza Lima se perfila como fichaje de Universitario: "Ya está en tienda crema"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano