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Sporting Cristal vs Sport Boys: fecha, hora y canal por el Torneo Clausura 2026
Conoce en qué día, a qué hora y por qué canal ver el partido entre Sporting Cristal y Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal y Sport Boys disputarán uno de los encuentros correspondientes a la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Miguel Grau. A continuación, te ofrecemos todos los datos de este atractivo duelo. Revisa el día, la hora y el canal para seguir este choque entre los equipos de Lima y Callao.
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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Clausura?
Sporting Cristal se medirá con Sport Boys el domingo 30 de agosto, en partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Miguel Grau, ubicado en el Callao.
Sport Boys y Sporting Cristal jugarán por el Torneo Clausura 2026
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys?
El encuentro entre Cristal y Boys se disputará a las 3.30 p. m., hora peruana; no obstante, a continuación te presentamos la relación de horarios en varios países del mundo:
- Perú, Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.15 p. m.
- México: 2.15 p. m.
- Estados Unidos: 4.15 p. m. (Miami y Nueva York) y 1.15 p. m. (Los Ángeles)
- España: 10.15 p. m.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026?
El encuentro entre Sporting Cristal y Sport Boys, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2026, se emitirá en vivo y en directo por L1 MAX, antes conocido como Liga 1 MAX. El canal forma parte de las principales plataformas de televisión por cable, entre ellas Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping y Win TV, entre otras.
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