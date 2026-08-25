Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO por Copa de la Liga: cuándo juegan, hora y canal
Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se ven las caras por los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Conoce los horarios y dónde ver EN VIVO.
Los clubes Sporting Cristal vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO este miércoles un partido llamativo por los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 en el Estadio Alberto Gallardo de Lima. Una derrota significará la eliminación de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de América TV y Bicolor+. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
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Será la tercera vez en este 2026 en la que los clubes Sporting Cristal y Sport Huancayo se vean las caras. El choque más reciente entre ambos se dio hace una semana y media por el Torneo Clausura de la Liga 1, donde el conjunto rimense goleó por 4-1 al elenco huancaíno en el mismo escenario deportivo de este miércoles.
Para llegar a esta instancia, Sporting Cristal sufrió más de la cuenta para vencer Bentín Tacna Heroica, ya que tras igualar 1-1 en el tiempo regular tuvo que obtener el triunfo en tanda de penales (5-4). Por su parte, Sport Huancayo logró su clasificación al vencer sin mucho problema a los Chankas por 3-1 en condición de local.
Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: horario del partido
- México y Centroamérica: 2.00 p. m.
- Perú: 3.00 p. m.
- Ecuador: 3.00 p. m.
- Colombia: 3.00 p. m.
- Bolivia: 4.00 p. m.
- Venezuela: 4.00 p. m.
- Chile: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 4.00 p. m.
- Argentina: 5.00 p. m.
- Brasil: 5.00 p. m.
- Paraguay: 5.00 p. m.
- Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
Sporting Cristal y Sport Huancayo juegan por los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026.
Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: canal de transmisión
Si deseas ver EN VIVO ONLINE GRATIS el partido de Sporting Cristal vs. Sport Huancayo, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión: América TV (canal 4), América TVGO, Juntos y Bicolor+ (YouTube).
Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: pronóstico y cuánto paga en apuestas
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