Universitario sufre su primera baja confirmada para el partido ante Melgar: "No va a llegar"

Universitario de Deportes está enfocado en sus preparativos para su regreso a la acción en el Torneo Clausura. Los cremas afrontarán un duro encuentro ante Melgar con el objetivo de seguir entre los líderes. Sin embargo, días previos a este cotejo, se reveló que Fabián Bustos deberá modificar su esquema tras sufrir la ausencia de una de sus principales figuras.

Universitario sufre su primera baja confirmada para el partido ante Melgar

La escuadra merengue, ahora bajo el mando de Fabián Bustos, es consciente de que necesita contar con sus principales jugadores para mantenerse en la pelea por el tetracampeonato. No obstante, el periodista Gustavo Peralta encendió las alarmas al revelar que Matías Di Benedetto no llegará al partido ante Melgar.

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el comunicador informó que el defensor continúa recuperándose de un desgarro y, aunque ha mostrado una importante mejoría, se encuentra prácticamente descartado para el próximo compromiso de Universitario.

Matías Di Benedetto se sigue recuperando de su lesión con Universitario.

“Por más que haya una muy buena recuperación de Matías Di Benedetto y entiendo que entre hoy y mañana empieza trotar con los compañeros y hacer trabajos en cancha, es casi seguro que no juega contra Melgar. No va a llegar ante Melgar, ha mostrado mejoría importante del desgarro, pero todavía eso no le da para tener el ok total para jugar”, informó el periodista deportivo.

En esa línea, Peralta señaló que el zaguero argentino comenzará a realizar trabajos físicos en cancha durante los próximos días, como parte de su proceso de recuperación. Sin embargo, todavía no está previsto que se reincorpore completamente a los trabajos con balón, por lo que su regreso a las canchas se mantiene en evaluación.

¿Quién reemplazará a Matías Di Benedetto?

Aunque todavía no existe una confirmación oficial y restan varios días de entrenamientos, el periodista Gustavo Peralta reveló que el comando técnico de Universitario ya analiza dos alternativas para reemplazar a Matías Di Benedetto.

Una de las posibilidades es utilizar a César Inga como central por izquierda, mientras que la segunda contempla el regreso de Anderson Santamaría al equipo titular, con Williams Riveros ocupando el sector izquierdo de la defensa. Según la información del comunicador, esta última variante es la que actualmente toma mayor fuerza.