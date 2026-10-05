0

Universitario sufre su primera baja confirmada para el partido ante Melgar: "No va a llegar"

Universitario se alista para enfrentar a Melgar en el Torneo Clausura y se conoció que deberán afrontar la ausencia de un futbolista importante en su esquema.

Angel Curo
Universitario sufre su primera baja confirmada para el partido ante Melgar
Universitario sufre su primera baja confirmada para el partido ante Melgar | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes está enfocado en sus preparativos para su regreso a la acción en el Torneo Clausura. Los cremas afrontarán un duro encuentro ante Melgar con el objetivo de seguir entre los líderes. Sin embargo, días previos a este cotejo, se reveló que Fabián Bustos deberá modificar su esquema tras sufrir la ausencia de una de sus principales figuras.

Puma Carranza se rindió en elogios ante Fabián Bustos tras su regreso a Universitario

PUEDES VER: Puma Carranza se rindió en elogios ante Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: "Profesional"

Universitario sufre su primera baja confirmada para el partido ante Melgar

La escuadra merengue, ahora bajo el mando de Fabián Bustos, es consciente de que necesita contar con sus principales jugadores para mantenerse en la pelea por el tetracampeonato. No obstante, el periodista Gustavo Peralta encendió las alarmas al revelar que Matías Di Benedetto no llegará al partido ante Melgar.

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el comunicador informó que el defensor continúa recuperándose de un desgarro y, aunque ha mostrado una importante mejoría, se encuentra prácticamente descartado para el próximo compromiso de Universitario.

Matías Di Benedetto, Universitario de Deportes

Matías Di Benedetto se sigue recuperando de su lesión con Universitario.

Por más que haya una muy buena recuperación de Matías Di Benedetto y entiendo que entre hoy y mañana empieza trotar con los compañeros y hacer trabajos en cancha, es casi seguro que no juega contra Melgar. No va a llegar ante Melgar, ha mostrado mejoría importante del desgarro, pero todavía eso no le da para tener el ok total para jugar”, informó el periodista deportivo.

En esa línea, Peralta señaló que el zaguero argentino comenzará a realizar trabajos físicos en cancha durante los próximos días, como parte de su proceso de recuperación. Sin embargo, todavía no está previsto que se reincorpore completamente a los trabajos con balón, por lo que su regreso a las canchas se mantiene en evaluación.

¿Quién reemplazará a Matías Di Benedetto?

Aunque todavía no existe una confirmación oficial y restan varios días de entrenamientos, el periodista Gustavo Peralta reveló que el comando técnico de Universitario ya analiza dos alternativas para reemplazar a Matías Di Benedetto.

Una de las posibilidades es utilizar a César Inga como central por izquierda, mientras que la segunda contempla el regreso de Anderson Santamaría al equipo titular, con Williams Riveros ocupando el sector izquierdo de la defensa. Según la información del comunicador, esta última variante es la que actualmente toma mayor fuerza.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿A qué hora juega Perú vs Colombia y en qué canal ver transmisión del partido amistoso?

  2. ¿Jairo Concha no va más en Universitario? Revelan lo último sobre contrato del jugador

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano