Puma Carranza fue categórico sobre Bryan Reyna y sus minutos en Universitario: "Se está preparando"

Universitario de Deportes ha tenido grandes altibajos durante el Torneo Clausura y, aunque logró resultados importantes, los hinchas se preguntan qué sucede con Bryan Reyna. El extremo fue uno de los flamantes fichajes del equipo para esta temporada, pero no ha tenido la continuidad esperada. Ahora, el ‘Puma’ Carranza sorprendió al referirse al presente del ‘Picante’.

Puma Carranza fue categórico sobre Bryan Reyna y sus minutos en Universitario

Durante el programa ‘Embasados’, le consultaron a José Carranza por su opinión sobre la polémica generada a raíz de las declaraciones de Bryan Reyna tras su último partido, en las que cuestionó su falta de minutos y generó incertidumbre respecto a su situación en Universitario.

Ante ello, el ‘Puma’ remarcó que el extremo nacional continúa enfocado en su preparación para ser considerado por el nuevo comando técnico. Además, restó importancia a la polémica generada por sus palabras y consideró que era mejor que expresara su molestia en lugar de guardársela.

Bryan Reyna solo ha disputado un partido en el Torneo Clausura.

“(Bryan Reyna) Se está preparando y es normal que los jugadores hablen en lugar de guardárselo. Es mejor que lo diga a que se quede callado, además, se está portando bien porque no ha estado metido en ningún problema extradeportivo”, sostuvo el retirado futbolista.

Por otro lado, Carranza destacó el cambio mostrado por Bryan Reyna fuera del campo, al señalar que el atacante no se ha visto involucrado en problemas extradeportivos durante este periodo. De esta manera, el referente crema resaltó su compromiso con el equipo.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por el Torneo Clausura 2026?

El próximo partido de Universitario será ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se jugará el sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental. Los cremas tienen la obligación de mostrar una mejor imagen en el campeonato y seguir en la pelea por el título.