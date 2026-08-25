Uribe rompió su silencio tras derrota de Sporting Cristal ante Alianza Atlético: "Amargura"

Sporting Cristal no logró imponer condiciones ante Alianza Atlético y terminó cayendo por 3-1 en la fecha 6 del Torneo Clausura 2026. Con este resultado, los rimenses cedieron puntos importantes en su pelea por meterse en la lucha por el título y, sobre todo, dejaron preocupados a sus hinchas. Tras ello, Julio César Uribe no se guardó nada y fue contundente al referirse a esta nueva caída.

Julio César Uribe rompió su silencio tras derrota de Sporting Cristal

Luego de la salida de los entrenamientos de Sporting Cristal, Julio César Uribe conversó con los medios y fue consultado por su opinión tras la dolorosa derrota ante Alianza Atlético en condición de visita. Ante ello, el director general de fútbol de los rimenses señaló que lo principal ahora es reponerse del duro golpe.

El ‘Diamante’ hizo hincapié en que la única forma de superar el sabor de la derrota será consiguiendo triunfos, por lo que en los siguientes dos partidos saldrán en busca de recuperarse de los malos resultados. Del mismo modo, recalcó que todavía quedan varias fechas por delante, aunque no ocultó su preocupación por el rendimiento mostrado por el plantel.

Sporting Cristal sumó una nueva derrota en el Torneo Clausura tras perder por 3-1 con Alianza Atlético.

"Tenemos claro que debemos recuperarnos. La amargura siempre se resuelve con triunfos y eso es lo que vamos a buscar en los dos partidos que tenemos por delante. Hay que saber digerir el malestar y recuperarnos. Nos quedan 11 partidos, todos hacen la misma ecuación: ahora, a recuperarse. Después de perder un partido que no veíamos por dónde el adversario nos podía hacer gol y nos hacen tres, sí nos preocupa", señaló el actual directivo.

Julio César Uribe se refirió a jugar en Piura ante Alianza Atlético

Por otro lado, Uribe rechazó que el intenso calor de Piura pueda ser utilizado como una justificación para explicar la derrota de Sporting Cristal y fue claro al señalar que el equipo debe encontrar la manera de sobreponerse a cualquier adversidad. El 'Diamante' recordó su experiencia como futbolista y sostuvo que los jugadores deben estar preparados para afrontar cualquier escenario.

"Uno que ha sido deportista nunca tuvo la posibilidad de elegir o querer jugar donde no hay calor. El futbolista debe superar adversidades, por lo que es para todos igual", finalizó.