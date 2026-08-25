Partido de Sport Boys vs Sporting Cristal por el Clausura cambiará de estadio: "Es un hecho"

Uno de los partidos más llamativos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 será el Sport Boys vs Sporting Cristal. Este duelo había sido programado inicialmente para disputarse en el Estadio Hugo Sotil, debido a la realización de un concierto en el Estadio Miguel Grau del Callao. Sin embargo, recientemente se confirmó que los rosados finalmente no serán locales en Villa El Salvador y el partido tendrá un nuevo escenario.

Partido de Sport Boys vs Sporting Cristal cambiará de estadio

La ‘Misilera’ llega en un notable estado de forma y se ha empezado a ilusionar con pelear el título del Torneo Clausura. Por ello, el club considera esencial ejercer su localía junto a su gente para “presionar” a Sporting Cristal. Por ello, ya solicitó al Gobierno Regional del Callao y a las autoridades pertinentes las facilidades para volver a utilizar el Estadio Miguel Grau.

En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta reveló que está confirmado que el partido no se jugará en Villa El Salvador y que Sport Boys podrá ejercer su localía en el Estadio Miguel Grau, luego de que el concierto programado en el recinto fuera postergado. De esta manera, el club solo está a la espera de recibir las garantías correspondientes por parte de las autoridades.

Partido de Sport Boys vs Sporting Cristal se jugará en el Estadio Miguel Grau

"Hoy (martes) a las 11 o 12, Sport Boys espera las garantías por parte de la Policía y Disede. El partido no se jugará en Villa El Salvador, eso es un hecho, se jugará en el Callao, pero depende de los permisos de las autoridades. El concierto fue aplazado una semana por el Gobierno Regional, por lo que el Miguel Grau está a disposición de Boys”, señaló el comunicador en el programa ‘Modo Fútbol’.

Del mismo modo, el periodista deportivo indicó que la solicitud de garantías está siendo gestionada directamente por el administrador de Boys y el presidente del IPD. Asimismo, precisó que este duelo se disputará únicamente con hinchada local, por lo que los hinchas de Sporting Cristal no podrán asistir.

"Boys está a un detalle de conseguir los permisos. El tema lo está viendo directamente el administrador Martín Noriega y Óscar Fernández, el nuevo presidente del IPD. Entendemos que será con solo hinchada local y el partido se mantendrá para la tarde el fin de semana", finalizó.

¿Cuándo juegan Sport Boys vs Sporting Cristal?

Según la programación, este partido está estipulado para jugarse este domingo 30 de agosto desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Si bien en un inicio se iba a jugar en el Estadio Hugo Sotil, el recinto aún está pendiente de confirmación por parte de la Liga de Fútbol Profesional ante los últimos acontecimientos.