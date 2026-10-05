Un agente del Departamento de Policía de Missoula, en Estados Unidos, respondió el 26 de septiembre de 2026 a un llamado por un preocupante hurto en el Walmart ubicado en Mullan Road. La alerta fue realizada por un agente de seguridad del establecimiento, quien indicó que tenía al presunto ladrón bajo custodia. Al llegar, el oficial encontró a Brian Thompson, de 43 años, en la oficina de seguridad del local. ¿Qué se sabe del incidente y qué cargos enfrenta el sujeto?

Walmart de Missoula: sospechoso de robo termina arrestado con metanfetamina en su poder

Brian Thompson enfrenta múltiples cargos, incluyendo posesión criminal de drogas peligrosas, posesión de parafernalia y robo, tras ser arrestado en un Walmart de Missoula, Montana. EE. UU. El valor total de los artículos que intentó sustraer asciende a US$57,38.

Hombre sospechoso de robo en Walmart fue arrestado con metanfetamina en su poder.

Según el informe oficial de las autoridades y 'News Talk KGVO', el incidente se llevó a cabo cuando el personal de seguridad observó a Thompson a través de las cámaras de vigilancia mientras se probaba unas botas de trabajo.

Posteriormente, colocó sus viejos tenis en la caja de las botas y cruzó las cajas de cobro sin realizar el pago correspondiente. Además, sustrajo un collar al salir de la tienda. Al ser interrogado, el sospechoso justificó su acción alegando que no tiene hogar y que necesitaba el calzado para la próxima temporada de frío, aunque no contaba con los recursos económicos para adquirirlo.

No obstante, en su arresto, la policía le confiscó un encendedor de soplete y una pequeña bolsa con metanfetamina. Posteriormente, en el centro de detención, se encontró una segunda bolsa con una cantidad mayor de la misma sustancia en su pantalón, así como una pipa de vidrio en su chamarra.

¿Qué cargos enfrenta y cuál es su fianza?

Recientemente, se ha determinado la prohibición de acceso a las instalaciones de Walmart de esta zona de EE. UU. para el hombre que actualmente se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Missoula.

Asimismo, se confirmó que su fianza ha sido establecida en 10.000 dólares.