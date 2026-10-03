¡Atención, consumidores! La retirada de arándanos, que se había confirmado durante el verano, se ha extendido a una mayor variedad de productos en el mercado estadounidense. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha informado que los arándanos congelados están vinculados a un mínimo de 17 casos de infección por E. coli. ¿A qué se debe ello? ¿Qué deben considerar ahora los clientes de Walmart y Trader Joe's?

Walmart y Trader Joe's: retiran de inmediato arándanos congelados en Illinois; se incrementan casos de E. coli.

Según 'ABC 7 Chicago' y otros portales internacionales, se ha realizado el retiro con urgencia del mercado de arándanos orgánicos congelados y una mezcla de tres frutos rojos de la marca Great Value, los cuales fueron distribuidos a tiendas Walmart en 30 estados, incluyendo Illinois, uno de los más afectados.

Walmart y Trader Joe's: retiran arándanos congelados en Illinois y otros estados. ¿Por qué?

Asimismo, una mezcla orgánica de frutos rojos de Trader Joe’s también forma parte de esta alerta, que preocupa a muchos hogares en el país americano. Las autoridades sanitarias, hasta el momento, han aconsejado a los consumidores deshacerse de estos productos o devolverlos a dichas tiendas lo más pronto posible para recibir un reembolso.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmó la retirada de estos productos alimenticios debido a la posible contaminación con E. coli O145, una cepa que puede provocar serios problemas de salud, incluyendo calambres abdominales intensos, diarrea sanguinolenta y vómitos.

Los artículos de Great Value fueron distribuidos en los locales Walmart en 30 estados, incluyendo Alabama, Florida, Texas y Nueva York, mientras que los productos de Trader Joe's llegaron a 26 estados, entre ellos Colorado, Maryland y el Distrito de Columbia. Además, se han retirado del mercado calentadores de manos debido a un riesgo de quemaduras.

¿Qué otro producto fue retirado hace poco por E. coli?

El 23 de septiembre, Berlin Seeds, ubicada en Millersburgh, Ohio, llevó a cabo la retirada de 950 libras de semillas de alfalfa para germinar debido a la posible contaminación con E. coli productora de toxina Shiga o salmonela, según un comunicado de la FDA.

La compañía indicó que tomó esta medida tras recibir información de su proveedor sobre la inclusión de los brotes cultivados a partir de estas semillas en una investigación de la FDA, la cual está relacionada con un brote de intoxicación alimentaria que afecta a varios estados y que involucra diversas cepas de E. coli y salmonela.