El 15 de septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) emitió un aviso sobre el retiro inmediato de dos lotes de Fettuccine Alfredo de Limón Auténtico Italiano, producido por la empresa Gias Foods, ubicada en Nueva York. Estos populares productos, que se comercializan bajo la marca Bettergoods, fueron distribuidos en diversas tiendas Walmart a nivel nacional. ¿Por qué son perjudiciales para la salud de las familias?

Walmart: anuncian el retiro inmediato de esta popular pasta en todas sus tiendas, ¿cuál es el fuerte motivo?

Tal como señaló 'Good House Keeping', la empresa Gias Foods ha decidido retirar del mercado un lote de fettuccine congelado debido a la posible contaminación con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede provocar infecciones graves, tales como diarrea leve o vómitos, especialmente en niños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

Walmart: anuncian el retiro inmediato de esta popular pasta en todas sus tiendas, ¿cuál es la razón?

Esta inesperada acción ha tenido un gran impacto en los locales de Walmart, pues era uno de los productos más requeridos en las tiendas. En un muestreo rutinario realizado por el Departamento de Agricultura del Estado de Washington y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, se detectó la presencia de la bacteria en los productos.

Afortunadamente, hasta el momento no se han registrado casos de enfermedad asociados con estos fettuccine. En tanto, estos artículos se han comercialido en un paquete de plástico amarillo de 22 onzas. Por ello, los consumidores deben verificar lo siguiente:

Código UPC 194346442706.

Lotes # L6079C o # L6080C.

Fechas de caducidad 19/09/2027 o 20/09/2027. Todo ello se encuentra impreso en la parte posterior del producto.

Gias Foods ha suspendido la distribución de esta pasta y colabora con la FDA en la investigación del origen de la posible contaminación.

¿Qué debes hacer si compraste este producto de Walmart?

Se ha recomendado públicamente no consumir el producto y devolverlo a la tienda Walmart donde fue adquirido lo más pronto posible.

Para obtener un reembolso completo debes comunicarte con la tienda. Asimismo, para cualquier consulta relacionada con el retiro del artículo, se puede contactar a Gias Foods a través del correo electrónico sales@giasfoods.com, donde se garantiza una respuesta en un plazo de 24 horas.