Más de 2,3 millones de productos de confitería comercializados en todo el país por Walmart y otros importantes minoristas son retirados del mercado de Estados Unidos debido a serios riesgos de asfixia y muerte. Con esta reciente medida, se busca proteger a los consumidores ante la posibilidad de que estos artículos sean un grave peligro para la salud. AQUÍ más información.

Retiran este producto de confitería en Walmart y otros grandes minoristas, ¿cuál es el motivo?

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC) confirmó recientemente el retiro del mercado de millones de botellas de caramelos líquidos Ricky Joy Sour Crush Rolling Liquid Candy, que fueron comercializados entre enero de 2023 y mayo de 2026.

Retiran este producto de confitería en Walmart y otros grandes minoristas, ¿por qué? / Foto CPSC.

Según los informes de la agencia y el medio 'MASS LIVE', la bolita que se encuentra en el interior de los frascos puede desprenderse, lo que representa un riesgo significativo de lesiones graves o incluso podría provocar la muerte por asfixia.

Estos productos estaban disponibles en varias tiendas físicas, como HEB y Forman Mill, así como en páginas en línea como Walmart.com, CandyFunHouse.com y RickyJoy.com, respectivamente. Los caramelos afectados presentan un diseño que incluye un monstruo verde junto a las inscripciones 'EXTREME SOUR' y 'SOUR CRUSH', y se ofrecían en sabores como frambuesa azul, fresa, manzana verde y sandía.

Aunque no se han reportado incidentes ni lesiones hasta el momento, la CPSC ha pedido a los padres actuar con rapidez para prevenir cualquier accidente.

CPSC recomendó la devolución inmediata del producto

CPSC ha comunicado públicamente el riesgo de usar los frascos de caramelos, por lo que ha exigido que sea puesto fuera del alcance de los niños.

De igual manera, ha pedido que todo cliente que lo tiene en sus manos pueda contactar a The Ricky Joy Company para obtener un reembolso. Los consumidores pueden comunicarse al 404-975-0352, donde la compañía proporcionará una etiqueta de envío prepagada para la devolución del producto retirado.