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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Oklahoma: hombre termina ARRESTADO tras ser acusado de intentar llevarse a menor en tienda
Un individuo en Tulsa fue detenido por el delito de secuestro luego de un hecho ocurrido en un Walmart en Oklahoma. ¿Qué revelaron las autoridades en EE. UU.?
Un hombre fue arrestado en Tulsa, Oklahoma, EE. UU., tras intentar secuestrar al hijo de una mujer en un local de Walmart. Las autoridades locales confirmaron su detención, destacando la rápida respuesta de los agentes frente a este preocupante reporte. ¿Qué más se sabe sobre el aparente intento de sustracción? AQUÍ los detalles.
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Hombre termina arrestado tras ser acusado de intentar llevarse a menor en Walmart
El martes 8 de septiembre, alrededor de las 5.00 p. m., agentes del Departamento de Policía de Tulsa respondieron a un informe de un presunto secuestro en un Walmart cercano a la intersección de la calle 68 y Memorial. Según los detalles proporcionados por los investigadores y por el medio 'FOX25', una mujer se encontraba realizando compras con sus hijos cuando un hombre se acercó a ellos.
Hombre termina arrestado tras ser acusado de intentar llevarse a menor en Walmart.
En un momento crítico, el sospechoso tomó a su hijo de un año del carrito de compras, lo colocó en su propio carrito y comenzó a alejarse del lugar. La mujer, al darse cuenta de la situación, confrontó al hombre y logró recuperar al menor.
Posteriormente, se refugió en el baño del establecimiento con sus hijos y solicitó ayuda. Al enterarse del incidente, el personal de seguridad de Walmart expulsó al sospechoso y contactó a las autoridades. Tras ello, Marshall Dixon, de 50 años, fue arrestado bajo cargos de secuestro. No se ha compartido más información de la madre y sus hijos.
¿Qué hacer si presencias un secuestro o intento de secuestro en Walmart?
En caso de presenciar un intento de secuestro o privación de la libertad en un Walmart o su estacionamiento, es muy importante priorizar tu seguridad.
No intentes intervenir, especialmente si los agresores están armados. En su lugar, contacta de inmediato a los servicios de emergencia. Tu papel como testigo visual resulta esencial para que las autoridades y el personal de la tienda puedan actuar con rapidez y eficacia ante la situación.
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