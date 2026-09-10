- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Montevideo City
- IDV vs Flamengo
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Venezuela
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exigen ARRESTO de ilegal acusado del MORTAL accidente de un camión en Ohio
El acusado había sido liberado en EE. UU. bajo la administración de Biden, mientras que el estado de California le concedió una licencia de conducir comercial.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó recientemente un comunicado tras la emisión de una orden de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra un inmigrante indocumentado. Este individuo está acusado de provocar un accidente con un camión semirremolque que resultó en la muerte de una mujer en Ohio. La situación ha generado un debate sobre las políticas de inmigración y la seguridad vial en el país americano. ¿Qué se sabe al respecto?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA para inmigrantes: vecinos de ESTA CIUDAD de EE. UU. denuncian PRESENCIA E INTIMIDACIÓN de ICE; "La migra está aquí"
EE. UU.: exigen arresto de ilegal acusado del mortal accidente de un camión en Ohio
EE. UU.: exigen arresto de ilegal acusado del mortal accidente de un camión en Ohio, EE. UU.
DHS.GOV, de EE. UU., compartió información clave sobre un trágico accidente, el cual ocurrió el 2 de septiembre en el condado de Brown, donde un camión, al intentar rebasar a otro vehículo, invadió el carril contrario y colisionó de frente con un auto conducido por Brenda Watson, de 50 años, quien perdió la vida en el acto.
Según los reportes, un testigo del incidente afirmó que el camión circulaba a alta velocidad y que el conductor contaba con el tiempo y el espacio necesarios para regresar a su carril. La entidad precisó que el responsable del accidente, Manjit Singh, un inmigrante indio en situación irregular, fue arrestado y enfrenta cargos de homicidio vehicular agravado.
Al día siguiente de su detención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención en la cárcel del condado de Brown. Vale mencionar que Singh, hace unos años, había conseguido una licencia de conducir comercial en California.
Bajo esta situación, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, expresó su preocupación, afirmando que "este inmigrante ilegal ha sido acusado de homicidio vehicular agravado tras presuntamente causar un accidente que le costó la vida a Brenda Watson en Ohio". Mullin criticó las políticas de fronteras abiertas de la anterior administración Biden y las políticas de santuario de California, que permitieron a Singh obtener su licencia.
ICE exige a las autoridades NO liberar a inmigrante tras fatal accidente
El ICE ha solicitado recientemente a las autoridades de Ohio que no liberen a Singh para facilitar su deportación. Asimismo, es importante saber que Singh ingresó al país de Trump de manera ilegal por Arizona en octubre de 2023 y fue interceptado por la Patrulla Fronteriza, pero fue liberado posteriormente.
Se conoció que, en julio de 2024, él había solicitado un permiso de trabajo, el cual le fue concedido en agosto del mismo año. No se sabe más de su actual situación.
- 1
Alerta máxima ante el fin del TPS para salvadoreños este miércoles: familias viven con miedo a perderlo todo en EE. UU.; "Tengan mucho cuidado cuando…"
- 2
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes: vecinos de ESTA CIUDAD de EE. UU. denuncian PRESENCIA E INTIMIDACIÓN de ICE; "La migra está aquí"
- 3
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE NO SOLO USARÁ perros robot en el control migratorio
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00