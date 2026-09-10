El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó recientemente un comunicado tras la emisión de una orden de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra un inmigrante indocumentado. Este individuo está acusado de provocar un accidente con un camión semirremolque que resultó en la muerte de una mujer en Ohio. La situación ha generado un debate sobre las políticas de inmigración y la seguridad vial en el país americano. ¿Qué se sabe al respecto?

EE. UU.: exigen arresto de ilegal acusado del mortal accidente de un camión en Ohio

EE. UU.: exigen arresto de ilegal acusado del mortal accidente de un camión en Ohio, EE. UU.

DHS.GOV, de EE. UU., compartió información clave sobre un trágico accidente, el cual ocurrió el 2 de septiembre en el condado de Brown, donde un camión, al intentar rebasar a otro vehículo, invadió el carril contrario y colisionó de frente con un auto conducido por Brenda Watson, de 50 años, quien perdió la vida en el acto.

Según los reportes, un testigo del incidente afirmó que el camión circulaba a alta velocidad y que el conductor contaba con el tiempo y el espacio necesarios para regresar a su carril. La entidad precisó que el responsable del accidente, Manjit Singh, un inmigrante indio en situación irregular, fue arrestado y enfrenta cargos de homicidio vehicular agravado.

Al día siguiente de su detención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención en la cárcel del condado de Brown. Vale mencionar que Singh, hace unos años, había conseguido una licencia de conducir comercial en California.

Bajo esta situación, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, expresó su preocupación, afirmando que "este inmigrante ilegal ha sido acusado de homicidio vehicular agravado tras presuntamente causar un accidente que le costó la vida a Brenda Watson en Ohio". Mullin criticó las políticas de fronteras abiertas de la anterior administración Biden y las políticas de santuario de California, que permitieron a Singh obtener su licencia.

ICE exige a las autoridades NO liberar a inmigrante tras fatal accidente

El ICE ha solicitado recientemente a las autoridades de Ohio que no liberen a Singh para facilitar su deportación. Asimismo, es importante saber que Singh ingresó al país de Trump de manera ilegal por Arizona en octubre de 2023 y fue interceptado por la Patrulla Fronteriza, pero fue liberado posteriormente.

Se conoció que, en julio de 2024, él había solicitado un permiso de trabajo, el cual le fue concedido en agosto del mismo año. No se sabe más de su actual situación.