Una mujer de San Antonio denunció que la semana pasada fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sin motivo alguno. Durante el incidente, los agentes también interrogaron a su familia acerca de su estatus de ciudadanía. ¿Qué se conoce al respecto? ¿Cómo se dio su arresto?

EE. UU.: mujer expone que agentes del ICE la arrestaron por su perfil racial

KSAT. COM y Univisión compartieron más información sobre el caso de Monique Ramírez, ciudadana estadounidense, quien denunció públicamente que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detuvieron e interrogaron en el norte de San Antonio, Texas, debido a su perfil racial.

Según los reportes y su testimonio, este suceso ocurrió el lunes 31 de agosto de 2026, en una calle al norte de San Antonio, cuando Ramírez se dirigía a una cita odontológica junto a sus dos hijos, una adolescente de 16 años y un joven de 20 años que presenta autismo. Las autoridades detuvieron su vehículo.

Durante la intervención, la cual para ella no tuvo un motivo real, un oficial enmascarado cuestionó directamente a la menor: "¿Eres ilegal?". La madre expresó que esta confrontación provocó un profundo trauma psicológico en su familia, generando un intenso miedo que les dificulta salir de su hogar.

La denuncia presentada por la afectada señala que los oficiales solicitaron su identificación, pese a que todos los ocupantes del auto son ciudadanía estadounidense. Además, precisó que su detención se debió a un perfilamiento racial, argumentando que los rasgos físicos y el color de su piel de ella y su familia fueron factores determinantes en la acción de los agentes.

¿ICE se pronunció al respecto?

Hasta el momento, el ICE no ha realizado un pronunciamiento público ni emitido un comunicado oficial en relación con la denuncia de perfilamiento racial presentada por Monique Ramírez.

En la cobertura del caso, los medios internacionales tampoco han reportado una respuesta oficial de la agencia federal sobre el interrogatorio de la menor ni sobre la detención del vehículo particular involucrado. La falta de aclaraciones por parte del ICE ha generado inquietud en toda la comunidad.