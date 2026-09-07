ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE NO SOLO USARÁ perros robot en el control migratorio

Los perros robot podrían convertirse en una nueva herramienta utilizada por agentes de ICE en Estados Unidos, en un momento en que las autoridades migratorias están incorporando tecnología y equipos destinados a reforzar sus operaciones. Según una investigación de ABC7 en Español, el gobierno federal también ha destinado millones de dólares a guantes electrificados y herramientas de monitoreo digital, lo que ha generado cuestionamientos sobre los límites y controles que deberían acompañar el uso de estas tecnologías.

ICE y los perros robot: ¿cómo podrían utilizarse en Estados Unidos?

De acuerdo con información publicada por ABC7 en Español, los perros robot ya son utilizados por algunas agencias policiales en distintas partes de Estados Unidos y podrían ser desplegados próximamente por agentes de ICE. Estas máquinas pueden ingresar en lugares peligrosos o de difícil acceso, localizar a sospechosos y ayudar a determinar la posible presencia de explosivos.

Los registros de contratos federales citados por ABC7 en Español señalan que estos equipos tendrían un costo de alrededor de 2 millones de dólares para los contribuyentes. Sin embargo, su posible utilización en operaciones migratorias plantea interrogantes sobre su alcance y propósito.

John Cohen, exsubsecretario interino de Inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional y colaborador de ABC News, advirtió sobre los riesgos que podría implicar la incorporación de tecnología de reconocimiento facial y otras capacidades de vigilancia. "Creo que la gente estará preocupada si se envían perros robot equipados con reconocimiento facial entre las multitudes para escanear a las personas con la intención de localizar a quienes tengan un estatus migratorio vencido", señaló.

Cohen también señaló que podría existir preocupación por el uso de estos dispositivos para perseguir a personas y participar en situaciones en las que se emplee fuerza letal o no letal.

En ese contexto, el experto consideró fundamental establecer mecanismos de supervisión. "El desafío que enfrenta ICE ahora mismo es que la gente simplemente no confía en ellos. ICE, en particular, debe ser muy transparente y claro sobre cómo utilizará estas nuevas tecnologías", afirmó, según ABC7 en Español.

Inmigrantes en Estados Unidos también enfrentan nuevas herramientas de vigilancia

Los perros robot no serían la única tecnología incorporada a las operaciones de las autoridades migratorias. ABC7 en Español informó que el gobierno adjudicó un contrato de casi 17 millones de dólares para adquirir más de 6,000 guantes electrificados para ICE. Estos dispositivos pueden utilizarse para incapacitar a una persona, por lo que su adquisición también ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza. Cohen señaló que ICE deberá demostrar que estos equipos serán utilizados de conformidad con las normas y de manera proporcional.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha incrementado sus inversiones en herramientas para monitorear las redes sociales. La investigación de ABC7 en Español recordó el caso de una residente de Chicago cuya actividad en internet fue vigilada por agentes de inmigración y posteriormente catalogada como una amenaza.

Cohen explicó que, durante su etapa en el DHS, era necesario establecer vínculos claros entre la actividad en línea y posibles delitos o amenazas antes de tomar cualquier medida.

Por su parte, el DHS defendió la incorporación de estas tecnologías. Sobre los perros robot, aseguró que estarán destinados a labores de seguridad fronteriza y de infraestructura, especialmente en zonas peligrosas, confinadas, inestables o de difícil acceso. En cuanto a los guantes electrificados, la agencia sostuvo que sus agentes reciben capacitación en tácticas de desescalada, así como formación continua sobre el uso de la fuerza.

El Gobierno de Estados Unidos también afirmó que el ICE evalúa las necesidades de sus agentes para proporcionarles herramientas que les permitan realizar arrestos y deportaciones de manera segura. La agencia sostiene que sus operaciones están dirigidas principalmente contra inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Mientras estas tecnologías comienzan a incorporarse a las operaciones federales, el debate sobre sus límites seguirá siendo relevante para millones de inmigrantes en Estados Unidos, tanto documentados como indocumentados. Para expertos como Cohen, la transparencia y la rendición de cuentas serán claves para determinar cómo ICE empleará estas nuevas herramientas durante sus operativos.