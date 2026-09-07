ALERTA MÁXIMA para inmigrantes: vecinos de ESTA CIUDAD de EE. UU. denuncian PRESENCIA E INTIMIDACIÓN de ICE; "La migra está aquí"

La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante más de dos días en Taskers Chance, un vecindario de Frederick, Maryland, generó temor entre los residentes, especialmente entre las familias inmigrantes, y provocó protestas de organizaciones comunitarias y cuestionamientos por parte de autoridades locales. Según información difundida por N+ Univision, el operativo federal se concentró en las inmediaciones de Schaffer Drive y Stoneybrook Court.

Presencia de ICE en Frederick, Maryland genera temor entre inmigrantes

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los agentes llegaron a la zona para localizar a un hombre que habría escapado durante una intervención vehicular realizada la mañana del 3 de septiembre de 2026. La agencia federal indicó que mantiene una investigación para dar con su paradero, aunque hasta el momento no ha revelado su identidad ni proporcionado mayores detalles sobre el caso.

La presencia prolongada de los agentes generó preocupación entre los vecinos de esta ciudad de Maryland, quienes aseguraron no contar con información clara sobre lo que estaba ocurriendo. Algunos residentes describieron la situación como intimidante.

Bella, una vecina del sector, declaró a N+ Univision: "Todo el mundo ha estado aterrorizado". Otro residente, identificado como Lucas, afirmó haber visto desde el miércoles varios vehículos con vidrios polarizados que, según su apreciación, pertenecían a ICE. La falta de información sobre el motivo del despliegue incrementó la incertidumbre entre los vecinos del lugar.

Organizaciones comunitarias vigilan el operativo migratorio

Ante la presencia de agentes federales y los reportes de intimidación, Hagerstown Rapid Response activó su red vecinal y pidió a los miembros de la comunidad mantenerse atentos a lo que ocurre en la zona.

Tatiana, integrante de Indivisible Frederick Forward, explicó que acudió al lugar junto con voluntarios de organizaciones comunitarias tras recibir una solicitud de ayuda. Según relató, su objetivo era observar y documentar la operación. La activista aseguró que algunos residentes tenían miedo de salir de sus viviendas. También señaló que los voluntarios acompañaron a personas que necesitaban desplazarse para ir a trabajar y ayudaron a menores que regresaban de la escuela a llegar a sus hogares.

La movilización reunió a residentes, activistas, iglesias y organizaciones defensoras de los inmigrantes procedentes de Frederick, Baltimore y Washington. César Díaz, presidente del Concejo Municipal de Frederick, estimó que alrededor de 100 personas participaron en distintos momentos entre el jueves y el viernes. Los organizadores también aseguraron haber identificado hasta ocho vehículos que consideraban relacionados con ICE.

Policía de Frederick aclara su papel ante la presencia de ICE

El Departamento de Policía de Frederick (FPD) informó que acudió al vecindario cerca de las 6:50 de la mañana del jueves, después de recibir una llamada relacionada con actividad sospechosa. Alrededor de cinco agentes se desplazaron hasta el sector con el objetivo de preservar el orden público y garantizar la seguridad. La policía aclaró que no participó en el operativo migratorio de ICE y que ninguna persona fue arrestada, detenida ni citada por las autoridades locales.

El FPD también indicó que recibió información sobre una posible interferencia de residentes en una operación federal y sobre la supuesta ayuda brindada a una persona para escapar de la custodia de ICE. Sin embargo, los agentes señalaron que no presenciaron amenazas relacionadas con la rotura de las ventanas de un vehículo.

La policía confirmó igualmente que tenía conocimiento de una denuncia sobre un posible uso de la fuerza durante un arresto, aunque señaló que no podía hacer comentarios al respecto.

Por ahora, ICE no ha confirmado públicamente si logró localizar al hombre que, según la agencia, escapó durante la intervención. Tampoco se han reportado nuevas detenciones relacionadas con el caso.