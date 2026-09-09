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ALERTA MÁXIMA en un Walmart del sur de Tulsa: madre iba con su hijo en el carrito de compras cuando un sujeto se lo ARREBATARÍA inesperadamente

La Policía de Tulsa detuvo el martes a un hombre acusado de llevarse a un menor de un carrito de compras dentro de un Walmart del sur de la ciudad.

María Zapata
Hombre es acusado de intentar llevarse a un niño de un Walmart en Tulsa.
Hombre es acusado de intentar llevarse a un niño de un Walmart en Tulsa. | Composición: María Zapata | Líbero
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Una madre vivió momentos de tensión dentro de un Walmart del sur de Tulsa, en Estados Unidos, luego de que un hombre sacara a su hijo de un año del carrito de compras e intentara llevárselo. El hecho ocurrió el martes y terminó con el arresto del sospechoso, acusado de presunto secuestro.

Walmart tulsa

Las autoridades identificaron al hombre como Marshall Dixon, de 50 años.

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¿Qué pasó en el Walmart del sur de Tulsa?

De acuerdo con KTUL, Tulsa's Channel 8, la Policía de Tulsa recibió, cerca de las 5:08 p. m., un reporte sobre un posible secuestro en el Walmart ubicado cerca de Memorial Drive y East 71st Street.

La madre contó a los agentes que se encontraba haciendo compras con sus dos hijos cuando un hombre se acercó y comenzó a conversar con ella. Poco después, el sujeto sacó a su hijo de un año del carrito de compras y lo colocó en otro carrito que llevaba consigo. La mujer confrontó al hombre y logró recuperar al menor. Luego, se refugió junto a sus hijos en el baño de la tienda mientras solicitaba ayuda. El personal de Walmart expulsó al sospechoso del establecimiento y llamó al 911.

Departamento de Policía de Tulsa arrestó a un hombre el martes

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron en una parada de autobús cercana a un hombre que coincidía con la descripción proporcionada por la madre. Según KTUL, Tulsa's Channel 8, los policías le preguntaron sobre el incidente y el hombre respondió: "Sí, yo lo hice".

El sospechoso quedó bajo arresto y fue trasladado a la cárcel del condado de Tulsa, donde fue ingresado por un cargo de secuestro. El caso generó preocupación entre los clientes de Walmart en Tulsa y vuelve a poner en el centro de atención la seguridad dentro de las tiendas de Walmart en Estados Unidos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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