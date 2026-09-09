ALERTA MÁXIMA en un Walmart del sur de Tulsa: madre iba con su hijo en el carrito de compras cuando un sujeto se lo ARREBATARÍA inesperadamente

Una madre vivió momentos de tensión dentro de un Walmart del sur de Tulsa, en Estados Unidos, luego de que un hombre sacara a su hijo de un año del carrito de compras e intentara llevárselo. El hecho ocurrió el martes y terminó con el arresto del sospechoso, acusado de presunto secuestro.

Las autoridades identificaron al hombre como Marshall Dixon, de 50 años.

¿Qué pasó en el Walmart del sur de Tulsa?

De acuerdo con KTUL, Tulsa's Channel 8, la Policía de Tulsa recibió, cerca de las 5:08 p. m., un reporte sobre un posible secuestro en el Walmart ubicado cerca de Memorial Drive y East 71st Street.

La madre contó a los agentes que se encontraba haciendo compras con sus dos hijos cuando un hombre se acercó y comenzó a conversar con ella. Poco después, el sujeto sacó a su hijo de un año del carrito de compras y lo colocó en otro carrito que llevaba consigo. La mujer confrontó al hombre y logró recuperar al menor. Luego, se refugió junto a sus hijos en el baño de la tienda mientras solicitaba ayuda. El personal de Walmart expulsó al sospechoso del establecimiento y llamó al 911.

Departamento de Policía de Tulsa arrestó a un hombre el martes

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron en una parada de autobús cercana a un hombre que coincidía con la descripción proporcionada por la madre. Según KTUL, Tulsa's Channel 8, los policías le preguntaron sobre el incidente y el hombre respondió: "Sí, yo lo hice".

El sospechoso quedó bajo arresto y fue trasladado a la cárcel del condado de Tulsa, donde fue ingresado por un cargo de secuestro. El caso generó preocupación entre los clientes de Walmart en Tulsa y vuelve a poner en el centro de atención la seguridad dentro de las tiendas de Walmart en Estados Unidos.