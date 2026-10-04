Aviso importante: más de 360.000 bombas de aire eléctricas para globos, disponibles en las tiendas Dollar Tree, de Estados Unidos, están siendo retiradas del mercado nacional.

Esta drástica medida se debe a un posible sobrecalentamiento del dispositivo, lo que podría generar un riesgo de quemaduras para sus usuarios. Las autoridades instan a los consumidores a dejar de utilizar estos productos y a devolverlos lo más pronto posible. ¿Qué revelaron?

Dollar Tree: retiran 360.000 bombas de globos eléctricas tras riesgo de quemaduras

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo ha emitido recientemente un aviso de retirada del mercado para 360.500 bombas de globos eléctricas de Dollar Tree. Esto luego de recibir tres reportes de sobrecalentamiento, que incluyen un caso de llamas dentro de la unidad y otro de explosión.

Retiran de Dollar Tree y con urgencia 360.000 bombas de globos eléctricas tras riesgo de quemaduras.

Según los informes de 'KTVB', este modelo de alta presión, que presenta dos modos de funcionamiento, continuo y por contacto, está fabricado en plástico, es de color rosa con un asa azul y cuenta con dos tipos de boquilla. El número de modelo, 406198, se encuentra impreso en la etiqueta plateada en la parte inferior del producto.

Las bombas fueron comercializadas en tiendas de todo el país americano, así como en línea y mediante DoorDash, entre agosto de 2025 y julio de 2026, con un precio de venta al público de aproximadamente US$17. La Comisión recomienda a los consumidores dejar de utilizar las bombas eléctricas de inmediato y devolverlas a cualquier tienda Dollar Tree para obtener un reembolso completo.

Es importante que todos los que adquirieron el producto en línea puedan contactarse con Dollar Tree para recibir una etiqueta de envío prepagada y proceder con la devolución correspondiente.

¿A qué número de contacto deben comunicarse los clientes que tienen este producto en casa?

Los clientes tienen la opción de contactar a Dollar Tree Stores Inc. a través del número 877-530-8733, disponible de lunes a domingo, entre las 7.00 a. m. y las 11.00 p. m. (hora del este). Además, pueden enviar un correo electrónico a ddirect@dollartree.com.

Para obtener información sobre retiros de productos, deben visitar el sitio web dollartree.com, donde podrán hacer clic en 'Información sobre retiros del mercado' al final de la página, o acceder directamente a dollartree.com/product-recalls.