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Sedapal confirma CORTE DE AGUA para este miércoles 18 de noviembre: revisa los distritos y zonas afectadas
Sedapal anunció un corte de agua programado para este 18 de noviembre en varios distritos de Lima. ¿Qué áreas se verán afectadas por esta interrupción temporal?
¡Atención, vecinos! Sedapal ha informado, mediante su canal de difusión en WhatsApp, que se realizará un corte programado del suministro de agua en varios distritos de la ciudad. Este miércoles 18 de noviembre, los residentes no podrán usar el servicio en algunas zonas. Revisa los horarios y lugares exactos en las que se dará la interrupción en el servicio. AQUÍ lo que debes saber.
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Corte de agua en San Miguel
- Motivo: Labores técnicas programadas de mantenimiento y lavado de reservorios.
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Campillo, urb. Bartolomé Herrera, urb. Huertecilla, urb. Orbea, urb. Pando 4ta etapa, urb. Pando 5ta etapa, urb. Pershing, urb. San Miguelito, urb. Santa Florencia. Cuadrante: av. La Marina, jr. Echenique, jr. José Salas, jr. Ayacucho, av. Universitaria y todas las calles interiores.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 18 de noviembre | 10:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 18 de noviembre | 10:00 p. m.
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
- Motivo: De mantenimiento preventivo en la red y empalme de tuberías.
- Localidades / Áreas afectadas: Agrupación Sagrado Corazón de Jesús de Cristo Rey, Agrupación Cristo Rey Ampliación 5, Agrupación Los Jardines de Santa Rosa de Lima, Agrupación Nueva Cruz, Asentamiento Humano PI Nuevo San Juan, Sector María de Jesús, Agrupación Nuevo Amanecer UDEPZA, Agrupación Lomas de Cristo Rey.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 18 de noviembre | 9:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 18 de noviembre | 10:00 p. m.
Corte de agua en Villa María del Triunfo
- Motivo: Labores técnicas programadas de mantenimiento y lavado de reservorios.
- Localidades / Áreas afectadas: Asentamientos Humanos (A. H.). El Paraíso, Manuel Arévalo, Las Rocas, Valle Hermoso, Villa Santa Rosa, Comité 39 (manzanas 216 y 217), San Martín, Vallecito Nuevo, Valle Alegre, Los Forestales, Los Jardines, José María Arguedas, Villa Progreso, Los Olivos, Dora Francisca Zea, 3 de Mayo, 24 de Junio y Ampliación Sector Vallecito Alto (V etapa). Pueblos Jóvenes y otros. Pueblo Joven San Gabriel, Sector Vallecito Alto, Comité 47 y Proyecto Integral Perú Unido.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 18 de noviembre | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 18 de noviembre | 8:00 p. m.
Corte de agua en San Martín de Porres
- Motivo: De mantenimiento preventivo en la red y empalme de tuberías.
- Localidades / Áreas afectadas: A. H. Altos del Nuevo Amanecer, A. H. 12 de Diciembre, A. H. Jazmines de Palalo, A. H. Kennedy Alto, A. H. José Carlos Mariátegui, A. H. Nuevo Amanecer, A. H. Santa Rosa I, A. H. Santa Rosa II - Centro La Milla, A. H. Señor de los Milagros, A. H. Vista Alegre A y B, APV José C. Mariátegui, urb. Valdivieso.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 18 de noviembre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 18 de noviembre | 8:00 p. m.
Corte de agua en Lurigancho
- Motivo: Labores técnicas programadas de mantenimiento y lavado de reservorios.
- Localidades / Áreas afectadas: Asoc. Compradores del Condominio Los Jazmines lotización Cajamarquilla.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 18 de noviembre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 18 de noviembre | 11:50 p. m.
¿Cuál es el número del Aquafono?
Todos los vecinos que necesiten realizar consultas sobre la suspensión del servicio o reportar incidencias durante el periodo de interrupción pueden comunicarse con Sedapal a través de su línea Aquafono, llamando al número (01) 317-8000.
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