Sedapal ha informado sobre un nuevo corte de agua programado para el viernes 30 de octubre, que impactará varias zonas de Lima. La interrupción del servicio se debe a trabajos de mejora y mantenimiento preventivo, que incluyen la limpieza de reservorios y empalmes de tuberías.

La empresa ha instado a los usuarios a tomar precauciones, como almacenar agua en recipientes limpios. A continuación, el cronograma oficial para identificar las áreas específicas de los distritos que experimentarán la suspensión del servicio.

Pachacámac

Corte de agua en Pachacámac este 30 de octubre.

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorios.

Localidades / Áreas afectadas: Sector Las Lomas Huertos de Manchay, U.P.I.S. Corazón de Jesús, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector Villa Hermosa, A.H. Portada de Manchay II Ampliación Sector los Ángeles, A.H. Portada de Manchay II Ampliación Sector Las Mercedes, A.H. UPIS. Los Claveles; Sector Nuevo Progreso, Asoc. Vivienda Las Casuarinas Comunidad Campesina Collanac Parcela 135, Asoc. Vivienda Las Palmeras, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay A.H. Nueva Esperanza, Sector 24 de Junio Collanac.

Sectores: Sectores 442 y 446.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: viernes 30 de octubre | 8.00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: viernes 30 de octubre | 8.00 p. m.

San Miguel

Localidades / Áreas afectadas: A. H. Maranga, urb. Maranga 3ra etapa, urb. Maranga 4ta etapa, urb. Maranga 7ma etapa. Cuadrante: av. Los Precursores, av. Escardó, calle Intisuyo, calle Carlos Gonzáles, av. Parque de Las Leyendas, av. La Marina, av. Elmer Faucett y todas las calles interiores a este cuadrante.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: viernes 30 de octubre | 10.00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: viernes 30 de octubre | 10.00 p. m.

Carabayllo

Localidades / Áreas afectadas: asoc. Casa Huerta Villa Nazareth, agrupación familiar Primavera, A. H. Villa Nazareth, A. H. Proyecto Integral Las Lomas Cruz del Norte, A. H. Asociación de Vivienda Autogestionado San Benito 8va etapa; asoc. Viv. Autogestionado San Benito III, IV, V, VI, VII etapa, A. H. Calizal de Carabayllo, A. H. Los Jardines del sector de La Quebrada, A. H. Proy. Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II, A. H. Proy. Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II ampl. Agrupación Familiar Primavera.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: viernes 30 de octubre | 12.00 p. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: viernes 30 de octubre | 8.00 p. m.

Dudas o consultas al Aquafono

Los usuarios y vecinos que necesiten realizar otras consultas o reportar inconvenientes con la interrupción del suministro de agua potable pueden contactar a Aquafono al número (01) 317-8000.