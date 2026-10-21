¿El 31 de octubre de 2026 es feriado en Perú? Revisa lo ÚLTIMO y conoce si podrás descansar

A pocos días de finalizar octubre, muchos peruanos se preguntan si el 31 de octubre será feriado en Perú y si podrán disfrutar de un día de descanso. Cabe señalar, que en esta fecha se celebra Halloween y la Canción Criolla, fechas marcadas en el calendario oficial. Conoce qué dice la normativa vigente y revisa si habrá algún día no laborable que te permita planificar tus actividades.

¿Este 31 de octubre es feriado en Perú?

El sábado 31 de octubre no es feriado nacional en el Perú, por lo que la fecha no contempla un descanso obligatorio para todo el personal. Aunque ese día se celebra Halloween y Día de la Canción Criolla, no está incluido en la lista oficial de feriados nacionales establecidos por la legislación peruana.

Sin embargo, al caer sábado, los trabajadores que habitualmente descansan los fines de semana podrían disfrutar de su día libre según su jornada laboral. En el caso de quienes trabajan los sábados, la asistencia dependerá de su horario y las condiciones laborales correspondientes.

El 31 de octubre se celebra el Día de la Canción Criolla y Halloween, y no es un feriado nacional.

¿Qué se celebra el 31 de octubre en Perú?

El 31 de octubre en Perú se celebran el Día de la Canción Criolla y Halloween, dos festividades que forman parte de las actividades culturales y recreativas del país. El Día de la Canción Criolla rinde homenaje a la música peruana, sus artistas y tradiciones, como el vals criollo, la marinera limeña y la polca. Durante esta jornada, muchos peruanos asisten a peñas criollas, organizan reuniones familiares, disfrutan de presentaciones musicales y comparten platos típicos como anticuchos, picarones y causa limeña.

Al mismo tiempo, Halloween se celebra principalmente con fiestas de disfraces, decoración temática, concursos y actividades infantiles en las que los niños recorren distintos lugares para pedir dulces. Ambas festividades ofrecen alternativas para disfrutar del 31 de octubre, ya sea al ritmo de la música criolla o con las tradicionales actividades de Noche de Brujas.

¿Qué feriados a nivel nacional restan en 2026?

En Perú, todavía quedan varios feriados nacionales durante los últimos meses de 2026, fechas en las que los trabajadores pueden acceder a un descanso obligatorio según la normativa vigente. Entre ellos se encuentran celebraciones religiosas y conmemoraciones históricas: