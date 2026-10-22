¡Atención, peruanos! El calendario oficial establece el domingo 1 de noviembre como el próximo feriado nacional, en conmemoración del Día de Todos los Santos. Esta fecha ha generado diversas dudas en los trabajadores sobre la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo o, si en esta fecha calendario, se brindará beneficios económicos si se realiza la jornada laboral. ¿Qué es lo que se conoce? AQUÍ toda la información.

El 1 de noviembre es feriado nacional: ¿habrá feriado largo, según el calendario oficial?

No, no habrá feriado largo de alcance general en Perú por la festividad del uno de noviembre. El calendario oficial de Perú ha designado el próximo domingo uno de noviembre como el Día de Todos los Santos, un feriado nacional que garantiza descanso remunerado.

No obstante, el Gobierno ha decidido no considerar el sábado 31 de octubre ni el lunes 2 de noviembre como días no laborables ni como feriados puente, lo que significa que la población tendrá que trabajar esos días. Esta decisión ha generado diversas reacciones entre los ciudadanos, quienes esperaban un fin de semana largo a inicios de noviembre.

¿Corresponden beneficios y pagos extras si se trabaja el feriado 1 de noviembre?

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 713, los empleados bajo el régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a disfrutar de los feriados nacionales con la garantía de recibir su remuneración habitual. En caso de que un trabajador tenga que laborar en un feriado y no reciba un día de descanso compensatorio por parte de su empleador, le corresponde una remuneración equivalente al triple de su salario diario.

En el caso de que el empleador otorgue un día de descanso sustitutorio, no se aplicará el pago adicional del 100% por el trabajo realizado durante el feriado.

Es importante señalar que, dado que el 1 de noviembre coincide con un domingo, que es el día de descanso semanal para muchos, la remuneración deberá ser analizada en función de las condiciones laborales específicas de cada trabajador y las normativas relacionadas con el descanso semanal obligatorio.

¿Cuántos feriados restan en este 2026?

Quedan pendientes tres feriados con descanso obligatorio para este 2026:

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Miércoles 9 de diciembre : Batalla de Ayacucho.

: Batalla de Ayacucho. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Días no laborales en algunas regiones del Perú en noviembre