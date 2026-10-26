Cronograma de pago de pensiones ONP en noviembre 2026: mira cuándo toca cobrar en el Banco de la Nación

En pocos días iniciará el mes de noviembre de 2026, por lo que se alistan los pagos a los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) mediante las agencias del Banco de la Nación. Revisa el cronograma oficial de pagos para conocer cuándo podrán cobrar sus pensiones y organizar los cobros con anticipación.

Es importante precisar que según el calendario de pagos, las fechas varían de acuerdo con el régimen pensionario y, para los afiliados al Decreto Ley N.° 19990, según la inicial del apellido paterno. Revisa qué días se realizarán los depósitos en el Banco de la Nación y otras entidades financieras, así como el periodo previsto para quienes reciben su pensión mediante la modalidad de pago a domicilio.

Cronograma oficial de pago de pensiones ONP del Decreto N.° 19990 en noviembre 2026

El cronograma oficial de pago de pensiones ONP de noviembre de 2026 permitirá a miles de jubilados conocer cuándo podrán disponer de su dinero durante el penúltimo mes del año. Revisa las fechas de pago establecidas:

A–C: viernes 6 de noviembre.

D–L: lunes 9 de noviembre.

M–Q: martes 10 de noviembre.

R–Z: miércoles 11 de noviembre.

Los pensionistas de la ONP accederán al pago mediante agencias del Banco de la Nación.

El cronograma de pagos también contempla a los pensionistas de la Ley N.° 27803. Asimismo, quienes reciben su pensión mediante la modalidad de pago a domicilio podrán cobrarla entre el 16 y el 25 de noviembre, de acuerdo con las fechas establecidas para la entrega del dinero directamente en sus viviendas.

Fechas de pago del Decreto Ley N.° 18846

Los pensionistas comprendidos en este régimen podrán recibir el depósito de su pensión en sus cuentas bancarias el jueves 12 de noviembre. En caso de elegir el pago a domicilio, la entrega se efectuará del 19 al 25 de noviembre.

Cronograma de pago del Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo

Los beneficiarios de este régimen y quienes reciben pensiones por encargo tendrán el abono correspondiente el jueves 12 de noviembre. Para la modalidad de pago a domicilio, las fechas programadas van del 19 al 25 de noviembre.

¿Cuándo pagan a pensionistas pesqueros de la Ley N.° 30003?

Los pensionistas del sector pesquero amparados por la Ley N.° 30003 podrán cobrar mediante depósito bancario desde el jueves 12 de noviembre. Quienes reciben el dinero directamente en sus viviendas serán atendidos entre el 19 y el 25 de noviembre.

Cronograma de la Ley N.° 26790: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Los beneficiarios de pensiones vinculadas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo podrán disponer de sus fondos mediante abono en cuenta bancaria el jueves 12 de noviembre. Por su parte, el pago a domicilio se realizará del 19 al 25 de noviembre.