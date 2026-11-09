CONFIRMAN paro de transportistas el 10 de noviembre: más de 50 empresas SUSPENDERÁN su servicio

¡ALERTA! La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) convocó a una movilización para este martes 10 de noviembre en Lima, en rechazo a las extorsiones y los asesinatos de choferes. La protesta partirá desde la plaza de Acho y se dirigirá al Congreso de la República. Más de 50 empresas del gremio se sumarán a la medida.

Durante la jornada, las empresas que acaten la convocatoria suspenderán sus servicios de transporte público. El dirigente Martín Valeriano, presidente de Anitra, señaló que esperan reunirse con representantes del Ejecutivo para abordar la inseguridad que afecta al sector y a la ciudadanía. La concentración empezará a las 7.00 a. m.

" El martes nosotros vamos a salir a hacer una marcha de protesta por todo lo que viene ocurriendo y que el Gobierno tiene que ya concretar las acciones, porque de nada vale muchas fotografías en el tema de seguridad y no hay resultado hasta el momento", declaró el representante para RPP.

Anitra convocó a una movilización para el martes 10 de noviembre en Lima.

¿Qué exige Anitra al Gobierno de Keiko Fujimori?

La movilización busca que las autoridades nacionales concreten acciones frente a los ataques contra trabajadores del transporte. Valeriano cuestionó la falta de resultados en materia de seguridad y sostuvo que la desatención no afecta únicamente a quienes conducen unidades, sino también al conjunto de la población.

En el Congreso, la delegación tiene previsto reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto. Valeriano advirtió que, si las autoridades no atienden las exigencias de seguridad, el gremio convocará a un paro en los próximos días. La medida se anunciaría como respuesta a la falta de avances.

¿Cuántos ataques al transporte se registraron?

Uno de los antecedentes que acompaña el reclamo es la cifra de atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao. El Observatorio contra la Criminalidad del Ministerio Público registró 167 ataques durante el primer semestre de este año, un dato que dimensiona la violencia denunciada por el gremio.

La convocatoria incluye a empresas de transporte público que integran Anitra y prevé la suspensión temporal de sus servicios durante la protesta. La concentración en la plaza de Acho y el recorrido hasta el Congreso forman parte de la jornada anunciada para el martes 10 de noviembre, en medio del pedido de medidas de seguridad.