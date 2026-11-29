La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) realizó hoy, sábado 29 de noviembre, el proceso de admisión 2027-1 de La Primera Opción y Admisión por Rendimiento Superior (ARS). Tras rendir la evaluación académica, se prepara para dar a conocer los resultados. En esta nota te compartimos el enlace para conocer si lograste alcanzar una vacante.

¿Dónde consultar los resultados de admisión PUCP 2027?

Los postulantes podrán revisar los resultados de las modalidades La Primera Opción y Admisión por Rendimiento Superior a través de los canales oficiales de la universidad. La publicación está programada para el lunes 30 de noviembre.

Portal oficial de Admisión PUCP: https://admision.pucp.edu.pe/

Para conocer tu resultado, los postulantes deberán ingresar al portal de admisión y seguir las indicaciones habilitadas por la universidad para la consulta.

¿Cuándo se publican los resultados del examen PUCP 2027?

De acuerdo con el cronograma oficial de la PUCP, la evaluación académica de ambas modalidades se realizará el domingo 29 de noviembre, mientras que la publicación de resultados está prevista para el lunes 30 de noviembre. Esta convocatoria corresponde al proceso de admisión 2027-1 y los ingresantes iniciarán sus clases en marzo de 2027.

Postulantes rendirán el examen de admisión PUCP de la Primera Opción y Admisión por Rendimiento Superior.

¿Qué evalúa el examen de La Primera Opción?

Esta modalidad está dirigida principalmente a estudiantes que cursan el quinto año de secundaria . La evaluación académica considera dos componentes: las pruebas de conocimientos y competencias, que representan el 80% del puntaje general, y las notas escolares, que equivalen al 20%. La prueba académica comprende las siguientes áreas:

Comprensión de lectura: 28 preguntas.

28 preguntas. Matemática: 48 preguntas para Estudios Generales Ciencias y la Facultad de Educación; 40 preguntas para las demás carreras.

48 preguntas para Estudios Generales Ciencias y la Facultad de Educación; 40 preguntas para las demás carreras. Duración máxima: 2 horas y 30 minutos.

La PUCP también considera el rendimiento escolar del postulante, de acuerdo con la documentación oficial presentada durante la inscripción.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar por Rendimiento Superior?

La modalidad de Admisión por Rendimiento Superior está dirigida a estudiantes de quinto de secundaria o egresados que cumplan con los criterios académicos establecidos por la universidad y cuyo colegio forme parte de la lista seleccionada. La PUCP considera tres niveles de rendimiento, según la clasificación asignada a cada institución educativa:

Medio superior: pertenecer a la mitad superior de la promoción.

pertenecer a la mitad superior de la promoción. Tercio superior: ubicarse en el 30% superior de la promoción.

ubicarse en el 30% superior de la promoción. Quinto superior: formar parte del 20% superior de la promoción.

Además, para alcanzar la condición de preadmitido mediante esta modalidad, el postulante debe rendir la evaluación académica y obtener un puntaje mínimo de 450 puntos.

¿Qué carreras se pueden elegir en estas modalidades?

De acuerdo con la información oficial de admisión, los postulantes de La Primera Opción y Admisión por Rendimiento Superior pueden optar por carreras de las siguientes unidades académicas: