El Arsenal y el Manchester City se enfrentarán este domingo 29 de noviembre en el Emirates Stadium, por la fecha 12 de la Premier League 2026-27. El encuentro promete tener más de una emoción debido a la actualidad de ambos equipos. Los Gunners llegan a este compromiso tras un duro empate ante el Borussia Dortmund en la Champions League, mientras que los Citizens igualaron frente al Napoli. Por ello, ambos elencos buscarán sumar de a tres luego de no conseguir los resultados esperados en la competición internacional. En esta nota, revisa la programación de un encuentro entre dos equipos que protagonizan una gran rivalidad.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Manchester City?

El partido se jugará este domingo 29 de noviembre desde las 11.30 a. m. (hora peruana). El horario puede variar en otros países de la región debido a las diferencias horarias. Por ello, Diario Líbero te presenta la programación de este compromiso, que tendrá como escenario el Emirates Stadium, ubicado en Londres.

Perú: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

México: 10.30 a. m. (CDMX)

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

Inglaterra: 4.30 p. m.

Arsenal recibirá la visita de Manchester City. Foto: composición Líbero/IG

Canal para ver Arsenal vs Manchester City

En Perú, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. Cabe señalar que el acceso a la transmisión dependerá del plan de suscripción y la programación disponible. A continuación, conoce qué canales emitirán el partido en otros países.

País Canal o plataforma Perú ESPN, Disney+ Argentina ESPN, Disney+ Premium Colombia ESPN, Disney+ Premium Chile ESPN, Disney+ Premium Ecuador Disney+ Premium México HBO Max Bolivia Disney+ Premium Venezuela Disney+ Premium Uruguay Disney+ Premium Paraguay Disney+ Premium Brasil ESPN, Disney+ Estados Unidos USA Network, Telemundo, Peacock España DAZN 1, Movistar Plus+

Pronósticos para el partido Arsenal vs Manchester City

El Arsenal parte como favorito por su buen presente y la ventaja de jugar en casa. Sin embargo, se espera un encuentro disputado. Estas son las principales cuotas de las casas de apuestas.

Betsson : Arsenal gana (2.00), empate (3.60), Manchester City gana (3.70).

: Arsenal gana (2.00), empate (3.60), Manchester City gana (3.70). Betano : Arsenal gana (2.07), empate (3.75), Manchester City gana (3.60).

: Arsenal gana (2.07), empate (3.75), Manchester City gana (3.60). Caliente : Arsenal gana (2.00), empate (3.75), Manchester City gana (3.65).

: Arsenal gana (2.00), empate (3.75), Manchester City gana (3.65). bet365 : Arsenal gana (2.00), empate (3.50), Manchester City gana (3.60).

: Arsenal gana (2.00), empate (3.50), Manchester City gana (3.60). 1xBet : Arsenal gana (2.05), empate (3.88), Manchester City gana (3.70).

: Arsenal gana (2.05), empate (3.88), Manchester City gana (3.70). Stake : Arsenal gana (2.07), empate (3.65), Manchester City gana (3.65).

: Arsenal gana (2.07), empate (3.65), Manchester City gana (3.65). DoradoBet: Arsenal gana (2.05), empate (3.60), Manchester City gana (3.50).

Manchester City vs Arsenal: Posibles alineaciones

Estos serían los nombres que saldrán al terreno de juego para este gran encuentro por la fecha 12 de la Premier League.

Arsenal (4-2-3-1)

Kepa (o David Raya); Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz. DT: Mikel Arteta

Manchester City (4-2-3-1)