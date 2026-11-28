No te pierdas el partido entre Barcelona vs. Deportivo La Coruña de este domingo 29 de noviembre desde el Estadio Riazor, por la fecha número 14 de LaLiga de España. A continuación, te brindamos los diferentes horarios y canales de transmisión para que puedas ver en vivo el encuentro de fútbol europeo, que promete ser clave para los dirigidos por Hansi Flick.

El conjunto culé llega en un momento arrollador como puntero de LaLiga tras imponerse 3-2 ante Villarreal en la jornada anterior y acumular 36 puntos en 13 fechas, con un registro goleador de 51 tantos a favor. Además, buscará su séptima victoria consecutiva en condición de visitante en el torneo español. Por su parte, el Deportivo de La Coruña marcha en la mitad de la tabla (puesto 12 con 15 puntos) y apostará por hacerse fuerte en casa ante su afición para dar el golpe frente al vigente campeón.

Barcelona viene de ganar en la Champions League.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Deportivo La Coruña?

Te brindamos los horarios dependiendo de tu país:

México, Costa Rica: 9.15 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 10.15 a. m.

Bolivia, Venezuela, EE. UU. (Este): 11.15 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.15 p. m.

España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO?

La transmisión del Barcelona vs. Deportivo La Coruña por LaLiga estará a cargo de DSPORTS y DGO en Perú y toda Sudamérica. Asimismo, en México podrá verse vía Sky Sports e Izzi Go; mientras que en España tendrás la oportunidad de seguir el duelo en DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar, sintonizando Movistar. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

Barcelona vs. Deportivo La Coruña: posibles alineaciones

Barcelona : Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.

: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. Deportivo: Leo Román; Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata; Marc Casadó, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano; Yeremay Hernández, Luismi Cruz y Pierre-Emerick Aubameyang.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Deportivo La Coruña?

El partido Barcelona vs. Deportivo La Coruña por LaLiga se disputará en el Estadio Abanca-Riazor, ubicado en la ciudad de La Coruña, España. Este enorme recinto deportivo cuenta con capacidad para albergar a más de 32.000 espectadores en sus tribunas. Hospedó algunos encuentros del Mundial de 1982.