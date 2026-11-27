¿Cada vez más cerca de Matute? En Brasil han revelado que Corinthians ya decidió el futuro de André Carrillo, quien está en el club paulista desde mediados de 2024 y su contrato vencerá a fines de este año. Además, en los últimos días se habló sobre un regreso a Alianza Lima para la temporada 2027.

De acuerdo con la información revelada por Bolavip Brasil, la directiva del gigante brasileño ya determinó no extender el vínculo del atacante peruano para la próxima temporada. “Hace algunos meses existía la posibilidad de que el 'Timão' lo buscara para una renovación, pero esa opción está completamente descartada en este momento”, detalló el citado medio brasileño.

Asimismo, el portal precisó que el futbolista de la selección peruana ya fue notificado formalmente sobre su salida de la institución paulista para que busque club. "Según información exclusiva de Bolavip Brasil, la directiva corinthiana ya le comunicó al peruano que no continuará en el Parque São Jorge el próximo año; es decir, ya inició la búsqueda de un nuevo destino", añadieron.

André Carrillo no seguirá en Corinthians, informan desde Brasil

Con esta determinación, la 'Culebra' cerrará un ciclo de alrededor de un año y medio defendiendo la camiseta del conjunto brasileño. Durante su estadía en el Timão, el extremo nacional disputó un total de 113 partidos oficiales, en los cuales logró anotar tres goles y repartir cinco asistencias.

Alianza Lima ya inició contactos con André Carrillo

Ante este panorama favorable en el mercado de pases, en La Victoria no quieren perder el tiempo para concretar el regreso de uno de sus referentes. Según la última información del periodista José Varela, Alianza Lima ya inició contactos formales para fichar a André Carrillo de cara a la campaña 2027, siendo hasta el momento el único equipo peruano que viene gestionando la incorporación del jugador de la 'Blanquirroja'.