Universitario está enfocado en su próximo partido por la ida de las semifinales de la Liga 1 2026 ante Sport Huancayo. Los cremas tendrán la difícil misión de sacar un resultado positivo que les permita cerrar la llave en condición de local. No obstante, las alarmas se encendieron nuevamente en Ate ante la posibilidad de sufrir una segunda baja para su encuentro frente al 'Rojo Matador'.

PUEDES VER: Comisión Disciplinaria impuso severa sanción a Universitario de cara a la semifinal de la Liga 1

Universitario cerca de sufrir nueva baja para semifinal ante Sport Huancayo

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, César Inga, carrilero crema, es duda para el partido de este fin de semana en Huancayo. El futbolista se habría resentido de la lesión al tobillo que lo marginó de la última fecha del Torneo Clausura y todo apunta a que tampoco estará disponible para la revancha en la Incontrastable.

" César Inga se ha resentido del tobillo derecho que venía mal. Mañana (hoy) y pasado lo van a evaluar pero hay dudas de que pueda llegar. Vamos a ver cómo va evolucionando. Parece ser un edema , pero van a ver mañana (hoy) y pasado", señaló el último jueves en el programa ‘L1 Radio’.

César Inga es duda para la semifinal de ida ante Sport Huancayo

Recordemos que el último partido de César Inga con camiseta merengue fue el pasado 5 de noviembre, en el empate 2-2 con CD Moquegua en el Estadio Monumental por la fecha 16 del Clausura. Luego de ello, el futbolista terminó con molestias en el tobillo derecho. A pesar de que formó parte del equipo que viajó a Huancayo para la última jornada, se quedó en el banco de suplentes por precaución.

Vale precisar que el primer futbolista descartado para este encuentro es Horacio Calcaterra. El argentino nacionalizado peruano continúa recuperándose de un traumatismo en el tobillo derecho y viene haciendo trabajos diferenciados. Jorge Murrugarra sería su reemplazo en la volante crema.

De esta manera, Universitario deberá esperar la evolución de César Inga para conocer si podrá contar con él en una serie clave para sus aspiraciones de llegar a la final de la Liga 1 2026. En caso no llegue a recuperarse a tiempo, su puesto será ocupado por el panameño Jorge Abdiel Gutiérrez.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo por la semifinal de ida?

El partido de ida entre Universitario y Sport Huancayo por las semifinales de la Liga 1 está programado para el domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo.