Sport Huancayo consiguió lo impensado: ganó el Torneo Clausura y clasificó a las semifinales de la Liga 1 2026. En esta instancia, el Rojo Matador se medirá ante Universitario de Deportes en partidos de ida y vuelta, y si consigue avanzar de fase, entonces se medirá contra Alianza Lima por el título nacional.

Sin embargo, de darse este caso, el cuadro huancaíno no podrá usar el IPD de Huancayo para el primer choque ante los blanquiazules en la final. De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, el Instituto Peruano del Deporte tomaría la decisión de no alquilar el recinto a raíz de los últimos hechos que se han dado.

Si Sport Huancayo llegara a la final, el IPD decidiría no volver a alquilarle el estadio al ‘Rojo Matador’. Esta postura responde, principalmente, a los últimos acontecimientos y a que el próximo 30 de noviembre se iniciarán los trabajos de renovación de la pista atlética, escribió el comunicado en su cuenta de X.

Recordemos que para el partido ante Universitario por el Torneo Clausura, el IPD se había mostrado en contra de que Sport Huancayo habilitase la tribuna oriente a pesar que solamente habían dado las garantías para la zona de occidente. Aparte de esto, Peralta resaltó que el IPD iniciará los trabajos de renovación de la pista atlética del estadio de Huancayo.

El Rojo Matador hace de local en el IPD de Huancayo.

Semifinal de ida se jugará solo con hinchada local

A través de un comunicado oficial, Sport Huancayo anunció que la primera semifinal de la Liga 1 2026 se jugará únicamente con hinchada local.

El encuentro frente a Universitario de Deportes, programado para este domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m., se desarrollará solo con la tribuna Occidente habilitada y con la presencia únicamente de hinchada local. Asimismo, se informa que está prohibido el ingreso con banderolas, camisetas o cualquier tipo de indumentaria del equipo rival, se lee.

¿Cuándo juegan Sport Huancayo vs Universitario?

La primera semifinal entre Sport Huancayo vs Universitario se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el IPD de Huancayo.