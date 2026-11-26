Nahuel Luján, figura de Sport Huancayo, elogió a dos futbolistas de Universitario: "De selección"
Nahuel Luján, delantero de Sport Huancayo, se rindió en elogios ante dos jugadores de Universitario de Deportes previo a la semifinal de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo por la semifinal de la Liga 1 2026 y en la previa a este encuentro, Nahuel Luján, delantero del cuadro huancaíno, salió al frente para rendirse en elogios ante dos jugadores del cuadro merengue: estamos hablando de Gianluca Lapadula y Álex Valera.
Nahuel Luján, delantero de Sport Huancayo, se rindió en elogios ante dos jugadores de Universitario previo a la semifinal de la Liga 1
En una conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Luján fue consultado acerca de la jerarquía y la calidad de Lapadula y Valera, y no dudó en elogiarlos por su importante capacidad goleadora y, sobre todo, por reunir todas las condiciones para ser jugadores de la selección peruana.
Nahuel Luján, delantero de Sport Huancayo, elogió a Álex Valera y Gianluca Lapadula, delanteros de Universitario, previo a la semifinal de la Liga 1
Sin embargo, el argentino dejó en claro que para el partido de semifinal, los dos delanteros de Universitario tendrán que soportar el gran nivel de los defensas de Sport Huancayo, a quienes los calificó como grandiosos.
“Lapadula y Valera son dos animales, son jugadores de selección y uno disfruta enfrentarse a ese tipo de jugadores. Creo que todos lo vamos a disfrutar y se tendrán que aguantar las patadas de mi equipo, mi defensa tiene un nivel muy alto”, afirmó el 9.
¿Cuándo jugarán Universitario vs Sport Huancayo por la semifinal de la Liga 1 2026?
El encuentro de ida entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo está previsto para el domingo 29 de noviembre de 2026, a las 3.00 p. m., en el Estadio IPD de Huancayo.
Mientras, el partido de vuelta entre ambas escuadras se disputará el viernes 4 de diciembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.
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