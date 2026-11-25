Sporting Cristal empieza a evaluar cada uno de los futbolistas de cara a la temporada 2027. La institución celeste tiene definida una base que seguirá defendiendo sus colores el próximo año, una decisión importante dentro de su planificación deportiva. Conoce todos los detalles.

Sporting Cristal: 7 futbolistas renovaron contrato con el club celeste hasta 2027

Se trata de siete integrantes del plantel femenino de Sporting Cristal: Angie Tomateo, Gabriela García, Olenka Gutiérrez, Fabiana Oribe, Rubí Acosta, Ana Iraha y Anaís Vilca. Todas ellas renovaron sus respectivos vínculos a fines de la temporada 2025, por lo que tienen asegurada su continuidad hasta 2027, reveló el periodista Reinner Cueva.

Sporting Cristal tiene vínculo contractual con 7 futbolistas hasta el 2027. Foto: X Reinner Cueva.

La permanencia de estas deportistas representa una apuesta del club por mantener una estructura y darle continuidad al proyecto del fútbol femenino. Con estas renovaciones, Sporting Cristal busca sostener una base de jugadoras que conocen la institución y que podrán seguir aportando al equipo en la siguiente campaña.

En ese sentido, las renovaciones también responden a la intención de Sporting Cristal de fortalecer su proyecto a mediano plazo. La continuidad de las siete futbolistas permitirá que el equipo mantenga una parte importante de su plantilla y pueda afrontar con mayor estabilidad los desafíos de la próxima temporada.

¿Cómo le fue a Sporting Cristal Femenino en la temporada 2026?

El equipo femenino celeste tuvo una campaña competitiva, aunque no pudo alcanzar el título nacional. En el Torneo Apertura llegó hasta la final frente a Universitario, mientras que en el Clausura terminó en el cuarto puesto de la fase regular, con 21 puntos: siete victorias y tres derrotas en diez partidos.

En los playoffs del Clausura, Sporting Cristal superó por 2-1 a Atlético Andahuaylas en los cuartos de final, pero quedó eliminado ante Alianza Lima en semifinales. Tras empatar 1-1 en la ida, perdió 1-0 en la vuelta y se despidió de la competencia con un marcador global de 2-1. Ahora, el conjunto rimense apunta a fortalecer su plantel para volver a pelear por el campeonato en 2027.