La temporada va llegando a su final en el Perú y los hinchas de Alianza Lima están ansiosos por disputar la gran final de la Liga 1, donde chocará ante Universitario de Deportes o Sport Huancayo. En medio de esa emoción, los aficionados se llevaron una enorme sorpresa al conocer que la institución de sus amores confirmó que habrá clásico ante la 'U' en la definición por el título nacional.

Mientras el cuadro comandado por Pablo Guede se encuentra entrenando para el día clave al mando del cuerpo técnico porque el entrenador fue operado recientemente y se incorporará en los próximos días, existen otras categorías del equipo íntimo que siguen en competición por hacerse con el trofeo del fútbol peruano. Por ejemplo, la Sub-16 del plantel femenino.

Mediante su cuenta oficial de 'X', Alianza Lima informó que pronto enfrentará a Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico más importante del Perú. " ¡Estamos en la final! Nuestra Sub-16 goleó 8-0 a Ciclistas y selló su pase a la gran final del Torneo Juvenil Femenino 2026. Final: Alianza Lima vs Universitario ", indicó el club en sus redes sociales.

Alianza Lima clasificó a la gran final.

De esta forma, el cuadro blanquiazul enfrentará al equipo merengue en la definición por el título del Torneo Juvenil Femenino 2026, campeonato que es organizado por la Federación Peruana de Fútbol y que busca promocionar a las futbolistas más jóvenes de los principales clubes de nuestro país, con el objetivo de que sean ascendidas al primer equipo en el futuro cercano o migren al extranjero.

Universitario es campeón de la Liga Femenina

En cuanto a los planteles principales, Alianza Lima perdió la gran final del Torneo Clausura 2026 ante Universitario. Por ello, las cremas se alzaron con el título de la Liga Femenina y sumaron su segunda estrella en la era profesional. Previamente habían ganado el Torneo Apertura.