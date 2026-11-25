Universitario de Deportes está enfocado en afrontar las semifinales por el título de la Liga 1, con el objetivo de seguir en carrera rumbo al tetracampeonato. En paralelo, la dirección deportiva trabaja en la conformación del plantel para la próxima temporada y ahora sorprendió al permitir la salida de un talentoso jugador que ya concretó su llegada a uno de sus rivales.

Futbolista se despide de Universitario y concretó su llegada a rival de Liga 1

La escuadra merengue es consciente de que debe realizar una reestructuración en su plantel y uno de los jugadores que no continuará para la siguiente campaña es Jhefferson Rodríguez, una de las promesas de Universitario y que es considerado como el tercer portero.

Según reveló el periodista Ernesto Macedo, el guardameta nacional finalizó su contrato con la ‘U’ y sostiene conversaciones para convertirse en nuevo jugador de Juan Pablo II. Según indicó, el portero de 20 años ya tiene un acuerdo por los próximos tres años con el cuadro de Chongoyape.

Jhefferson Rodríguez se marcha de Universitario y firmará con Juan Pablo II

“ Jhefferson Rodríguez tiene conversaciones avanzadas con Juan Pablo II. El arquero nacional terminó contrato con Universitario. El acuerdo es por tres años, hasta fines de 2029 ”, reveló el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, Rodríguez dejará a la escuadra merengue tras su paso en las divisiones menores y buscará sumar minutos en la siguiente temporada. Asimismo, Universitario se desprende de uno de sus canteranos más prometedores.

Jhefferson Rodríguez y su paso por la selección peruana

Jhefferson Rodríguez es uno de los jugadores más prometedores que militaba en las filas de Universitario, lo que lo llevó a ser observado de cerca por la selección peruana para las convocatorias de las categorías menores. En concreto, fue parte de la Sub-17 y de los procesos de la Sub-20 para el Campeonato Sudamericano y Sub-23 en el Preolímpico, ambos con José ‘Chemo’ del Solar como técnico.