Alianza Lima está enfocado en su preparación para las finales por el título de la Liga 1 2026. En paralelo, la dirección deportiva ya trabaja con el objetivo de armar un plantel de primer nivel para la siguiente temporada y se conoció que han decidido incorporar a un talentoso defensa con recorrido en la selección peruana para 2027.

Alianza Lima incorpora a seleccionado peruano para la Liga 1 2027

La escuadra blanquiazul es consciente de que no puede dormirse en el mercado de pases, ya que varios equipos vienen cerrando sus primeros fichajes. En esa línea, el periodista Gerson Cuba informó que Alianza Lima ha decidido concretar el regreso de Brian Arias para la próxima temporada.

El defensa nacional sufrió un desgarro del ligamento cruzado a inicios de temporada; sin embargo, ya se encuentra en proceso de recuperación y está previsto que reciba el alta médica a finales de diciembre. De esta manera, volvería a estar a disposición del club de cara a la siguiente campaña.

Brian Arias volverá a Alianza Lima para la Liga 1 2027

“ Brian Arias está culminando la recuperación de su lesión en Alianza Lima. Avanza en su regreso y en un mes ya podría recibir el alta médica. El potrillo tiene contrato vigente con los íntimos ”, reveló el periodista deportivo en su cuenta de ‘X’.

Del mismo modo, Arias todavía tiene contrato vigente con los blanquiazules. De esta manera, Alianza Lima sumará a su plantel a uno de los jugadores con mayor proyección, quien además cumple con la normativa de la Liga 1 2027 que exige contar con un futbolista Sub-23 o menor en cancha. Asimismo, al pertenecer a la categoría Sub-20, podrá aportar en la bolsa de minutos.

Brian Arias formó parte de la selección peruana

Brian Arias es uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano y lo demostró en las categorías inferiores de Alianza Lima. Su gran rendimiento lo llevó a también integrar las filas de la selección peruana, ya que fue convocado por José ‘Chemo’ del Solar en las categorías Sub-20 y Sub-23 cuando apenas tenía 17 años.