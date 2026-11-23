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¡CONFIRMADO! Bono ONP de S/200 en diciembre: revisa las fechas de pago según el CRONOGRAMA por apellido
El bono ONP de S/200 se pagará en diciembre de acuerdo al cronograma establecido según el apellido de los beneficiarios. ¿Quiénes recibirán y desde cuándo?
¡Buena noticia, jubilados y pensionistas! El Gobierno confirmó el bono extraordinario de S/200 destinado a los pensionistas del régimen establecido por el Decreto Ley N.° 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el cual será abonado junto con la pensión correspondiente a diciembre de 2026. Esta medida fue autorizada a través del Decreto de Urgencia N.° 018-2026 y se ejecutará conforme al cronograma de pagos de la ONP para ese mes. A continuación, todos los detalles.
PUEDES VER: Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, diciembre 2026: mira las FECHAS de cobro para el sector público
Bono ONP de S/200 en diciembre: mira el cronograma según apellidos
El Poder Ejecutivo ha anunciado la entrega de un bono extraordinario de S/200 a los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Con ello, se busca aliviar la disminución del poder adquisitivo de los jubilados, afectado por las intensas lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.
El depósito de este bono se realizará en las mismas fechas que el cronograma de pagos habitual de la ONP, que se organiza según la primera letra del apellido de los beneficiarios, comenzando el lunes 7 de diciembre. Aquí las fechas:
- Apellidos A-C: lunes 7 de diciembre
- Apellidos D-L: jueves 10 de diciembre
- Apellidos M-Q: viernes 11 de diciembre
- Apellidos R-Z: lunes 14 de diciembre
- Convenios internacionales (para pensionistas de la Ley 27803): miércoles 16 de diciembre
- Inicio del pago a domicilio: miércoles 16 de diciembre
- Término del pago a domicilio: martes 29 de diciembre.
¿Cuáles son los requisitos principales para el bono?
El Sistema Nacional de Pensiones (DL N.° 19990) establece que para acceder al apoyo económico, es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
- Tener una pensión otorgada con carácter definitivo.
- Estar registrado en la planilla hasta el 30 de noviembre de 2026.
- Este beneficio se otorga de manera única, sin requerir trámites adicionales y sin que se apliquen descuentos o retenciones, a excepción de aquellos dictados por orden judicial.
- Este pago no puede coexistir con remuneraciones del sector público; en caso de recibir múltiples pensiones, solo se otorgará una compensación.
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