¡Buena noticia, jubilados y pensionistas! El Gobierno confirmó el bono extraordinario de S/200 destinado a los pensionistas del régimen establecido por el Decreto Ley N.° 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el cual será abonado junto con la pensión correspondiente a diciembre de 2026 . Esta medida fue autorizada a través del Decreto de Urgencia N.° 018-2026 y se ejecutará conforme al cronograma de pagos de la ONP para ese mes. A continuación, todos los detalles.

Bono ONP de S/200 en diciembre: mira el cronograma según apellidos

El Poder Ejecutivo ha anunciado la entrega de un bono extraordinario de S/200 a los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Con ello, se busca aliviar la disminución del poder adquisitivo de los jubilados, afectado por las intensas lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

El depósito de este bono se realizará en las mismas fechas que el cronograma de pagos habitual de la ONP , que se organiza según la primera letra del apellido de los beneficiarios, comenzando el lunes 7 de diciembre. Aquí las fechas:

Apellidos A-C : lunes 7 de diciembre

: lunes 7 de diciembre Apellidos D-L : jueves 10 de diciembre

: jueves 10 de diciembre Apellidos M-Q : viernes 11 de diciembre

: viernes 11 de diciembre Apellidos R-Z: lunes 14 de diciembre

lunes 14 de diciembre Convenios internacionales (para pensionistas de la Ley 27803): miércoles 16 de diciembre

(para pensionistas de la Ley 27803): Inicio del pago a domicilio : miércoles 16 de diciembre

: miércoles 16 de diciembre Término del pago a domicilio: martes 29 de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos principales para el bono?

El Sistema Nacional de Pensiones (DL N.° 19990) establece que para acceder al apoyo económico, es necesario tomar en cuenta lo siguiente: