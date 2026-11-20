La Oficina de Normalización Previsional (ONP) continúa con el pago de pensiones a domicilio correspondiente a noviembre de 2026. Desde el lunes 16, el Banco de la Nación entrega el dinero a 10.471 pensionistas de Lima Metropolitana, según un cronograma organizado por zonas. La jornada se extenderá hasta el miércoles 25 de noviembre. Por ello, los beneficiarios deben consultar las fechas asignadas a sus distritos para conocer cuándo recibirán su pensión en sus viviendas.

¿Qué distritos de Lima reciben el pago a domicilio de la ONP hasta hoy?

El cronograma de pago a domicilio de la ONP establece fechas específicas para cada zona de Lima Metropolitana y el Callao. La distribución comenzó en Lima Sur, continuó en Lima Norte y culminará en Lima Centro. Estos son los distritos incluidos en el operativo de noviembre:

Lima Sur (16 y 17 de noviembre)

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Norte: del 18 al 20 de noviembre (hoy)

Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Centro (del 21 al 23 de noviembre)

Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

¿Cuál es el cronograma de pago a domicilio de la ONP para noviembre de 2026?

Estas son las fechas programadas:

16 y 17 de noviembre: Lima Sur

18, 19 y 20 de noviembre: Lima Norte y Callao

21, 22 y 23 de noviembre: Lima Centro

24 y 25 de noviembre: segunda visita a beneficiarios no ubicados

¿Qué pasa si el pensionista no está en casa cuando llega el Banco de la Nación?

Los pensionistas que no puedan recibir su dinero durante la primera visita tendrán una segunda oportunidad. La ONP estableció que el personal encargado regresará a los domicilios el martes 24 y miércoles 25 de noviembre para completar las entregas pendientes.

Por ello, quienes no hayan sido ubicados durante el recorrido inicial deberán estar atentos a estas nuevas fechas. El servicio permite recibir la pensión directamente en casa, sin necesidad de acudir a una oficina del Banco de la Nación.

¿Dónde consultar información sobre el pago a domicilio de la ONP?

Si los beneficiarios tienen dudas sobre el procedimiento, las fechas de entrega o el estado del pago, pueden comunicarse con el servicio ONP Te escucha a través del teléfono (01) 634 2222, opción 1.

La atención telefónica está disponible de lunes a viernes, desde las 8.00 a. m. hasta las 5.30 p. m. Asimismo, se recomienda revisar el cronograma de pago a domicilio ONP noviembre 2026 para identificar las fechas correspondientes a cada zona.

El operativo, realizado mediante el Banco de la Nación, busca garantizar que los pensionistas reciban su dinero de manera segura y sin tener que desplazarse hasta una entidad financiera.