¡Atención, vecinos de Lima! Este viernes 20 de noviembre, varios distritos de la capital se quedarán sin agua potable debido a una nueva suspensión del servicio. El corte programado por Sedapal se extenderá por más de 12 horas, por lo que miles de familias deberán tomar precauciones y organizar sus actividades para evitar contratiempos.

¿Tu zona será una de las afectadas? Revisa qué distritos y sectores de la capital peruana no tendrán agua potable, cuáles son los horarios de suspensión y cuándo se restablecerá el suministro. ¡No te olvides preparar tus reservas con anticipación y no te quedes desprevenido!

Corte de agua en La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol de La Molina I etapa Asoc. El Cascajal Urb. El Valle Cobertura R-8E

Sectores: Sector 199

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 20 de noviembre | 1:00 p.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 20 de noviembre | 11:50 p.m.

Corte de agua en Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. La Alborada 2.a Etapa, A.H. Bellavista, A.H. Chavinillo, A.H. Corazón de Jesús, A.H. Tiwinza, A.H. Virgen del Pilar, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Comunidad de Residentes San Agustín de Canin, Asoc. de Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste, Asoc. de Viv. Santa Patricia de Puente Piedra, C.H. Kuelap, C.P. Girasoles de Zapallal Oeste, C.P. San Miguelito, C.P. Zapallal Oeste.

Sectores: Sector 390

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 20 de noviembre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 20 de noviembre | 8:00 p.m.

Corte en San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. José C. Mariátegui U6 Ampliac., A.H. José C, Mariátegui 12 de Octubre V etapa Ampliac., Agrup. Quebrada Verde de Mariátegui, A.H. José C. Mariátegui T1-A y T2A, Corazón de Jesús, Agrup. Juan Velasco Alvarado, Agrup. Super S-II, A.H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. T-Sector III Ampliac. III, A.H. José C. Mariátegui B, Agrup. Familiar Nueva Generación, Agrup. Portada de Belén, A.H. José C. Mariátegui U11 Ampliac., A.H. José C. Mariátegui U5 Ampliac., A.H. José C. Mariátegui U4A V etapa Ampliac, Agrup. Buenos Aires, A.H. José C. Mariátegui T6 etapa Ampliac., Agrup. Primavera, A.H. José C. Mariátegui T2A-26, A.H. Las Lomas Ampliac. A.H. José C. Mariátegui (Agrup. Familiar Pilar Nores), Agrup. Nueva Esperanza Ampliac. V Sector.

Sectores: Sector 418

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 20 de noviembre | 9:00a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 20 de noviembre | 10:00 p.m.

Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en distritos de Lima este 20 de noviembre.

Corte en Ate

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona Z, UCV 236B-233E Ampliación Santa Rosa

Sectores: Sector 150

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 20 de noviembre | 8:00a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 20 de noviembre | 8:00 p.m.

San Juan de Miraflores