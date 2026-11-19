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Distritos de Lima no tendrán agua este 20 de noviembre: revisa zonas del corte por más de 12 horas
Sedapal anunció una nueva suspensión del servicio de agua potable para este viernes 20 de noviembre, que afectará a varios distritos de Lima por más de 12 horas.
¡Atención, vecinos de Lima! Este viernes 20 de noviembre, varios distritos de la capital se quedarán sin agua potable debido a una nueva suspensión del servicio. El corte programado por Sedapal se extenderá por más de 12 horas, por lo que miles de familias deberán tomar precauciones y organizar sus actividades para evitar contratiempos.
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¿Tu zona será una de las afectadas? Revisa qué distritos y sectores de la capital peruana no tendrán agua potable, cuáles son los horarios de suspensión y cuándo se restablecerá el suministro. ¡No te olvides preparar tus reservas con anticipación y no te quedes desprevenido!
Corte de agua en La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol de La Molina I etapa Asoc. El Cascajal Urb. El Valle Cobertura R-8E
- Sectores: Sector 199
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 20 de noviembre | 1:00 p.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 20 de noviembre | 11:50 p.m.
Corte de agua en Puente Piedra
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. La Alborada 2.a Etapa, A.H. Bellavista, A.H. Chavinillo, A.H. Corazón de Jesús, A.H. Tiwinza, A.H. Virgen del Pilar, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Comunidad de Residentes San Agustín de Canin, Asoc. de Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste, Asoc. de Viv. Santa Patricia de Puente Piedra, C.H. Kuelap, C.P. Girasoles de Zapallal Oeste, C.P. San Miguelito, C.P. Zapallal Oeste.
- Sectores: Sector 390
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 20 de noviembre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 20 de noviembre | 8:00 p.m.
Corte en San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. José C. Mariátegui U6 Ampliac., A.H. José C, Mariátegui 12 de Octubre V etapa Ampliac., Agrup. Quebrada Verde de Mariátegui, A.H. José C. Mariátegui T1-A y T2A, Corazón de Jesús, Agrup. Juan Velasco Alvarado, Agrup. Super S-II, A.H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. T-Sector III Ampliac. III, A.H. José C. Mariátegui B, Agrup. Familiar Nueva Generación, Agrup. Portada de Belén, A.H. José C. Mariátegui U11 Ampliac., A.H. José C. Mariátegui U5 Ampliac., A.H. José C. Mariátegui U4A V etapa Ampliac, Agrup. Buenos Aires, A.H. José C. Mariátegui T6 etapa Ampliac., Agrup. Primavera, A.H. José C. Mariátegui T2A-26, A.H. Las Lomas Ampliac. A.H. José C. Mariátegui (Agrup. Familiar Pilar Nores), Agrup. Nueva Esperanza Ampliac. V Sector.
- Sectores: Sector 418
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 20 de noviembre | 9:00a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 20 de noviembre | 10:00 p.m.
Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en distritos de Lima este 20 de noviembre.
Corte en Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona Z, UCV 236B-233E Ampliación Santa Rosa
- Sectores: Sector 150
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 20 de noviembre | 8:00a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 20 de noviembre | 8:00 p.m.
San Juan de Miraflores
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Los Excedentes, Asoc. El Progreso Urb. María Misionera, P.J. Jesús Poderoso U. Pop Pamplona Baja, U. Pop Ciudad de Dios Urb. Panamericana, Urb. El Arenal, A.H. Cerro Histórico, Urb. Popular Pamplona Baja Urb. Popular Ciudad de Dios, Asoc. El Progreso Urb. María Misionera, PJ. Jesús Poderoso Urb. Villa Panamericana, A.H. Horacio Zevallos Mz. D Lt 2A, A.H. Los Sauces, A.H. 6 D, A.H. 6 de Julio
- Sectores: Sector 302
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 20 de noviembre | 8:00a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Viernes 20 de noviembre | 8:00 p.m.
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