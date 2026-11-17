¡Atención, vecinos! Este miércoles 18 de noviembre, Pluz Perú realizará cortes de luz programados en diversas áreas de Comas, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Lima Cercado y Bellavista , en Callao. Estas interrupciones se deben a labores de mantenimiento en las redes eléctricas. A continuación, los horarios y zonas que serán afectadas ante la suspensión del servicio.

Corte de luz en Los Olivos

Fecha: miércoles 18 de noviembre del 2026.

Horario: De 1:00 pm a 5:00 pm (Primer bloque) y de 2:00 pm a 4:30 pm (Segundo bloque).

Motivo de la suspensión: Trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico.

Zonas afectadas: (Primer bloque) Asociación de Vivienda Patria Nueva Los Portales del Norte (manzanas B, C, D, F y F1) y la Asociación Los Portales de San José (manzanas D, F1, H e I). La Asociación de Propietarios Los Portales del Norte (manzanas C, D, F1, G, H, I y J) (Segundo bloque) Cooperativa Huaytapallana (manzanas A, B, C, D, G, J, L y M) y la Asociación de Vivienda Virgen del Sol (manzana G). Asociación de Propietarios María Reiche (manzanas A y C) y la Urbanización Lima (manzanas A, C, D y J).

Corte de luz en Comas

Fecha: miércoles 18 de noviembre del 2026.

Horario: De 8:30 pm a 6:00 pm.

Motivo de la suspensión: Mantenimiento preventivo, ampliación y mejora de redes eléctricas.

Zonas afectadas: Sectores de AH Año Nuevo (5 de Marzo, 27 de Noviembre, Ampliación, Las Lomas), AH 6 de Marzo y avenidas Alfonso Ugarte y Miguel Grau.

Corte de luz en Bellavista - Callao

Fecha: miércoles 18 de noviembre del 2026.

Horario: De 9:00 pm a 5:30 pm.

Motivo de la suspensión: Trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico.

Zonas afectadas: Urbanizaciones Proción (mz. A, B, C, D y E), Los Jardines de Virú (mz.Y) y El Imperio (mz. I y J). Las cuadras del Jr. Los Amancaes y de las calles Las Tipas, Las Margaritas, Los Sauces, Los Crisantemos, Los Cedros, Las Cucardas, Las Dalias, Los Fresnos, Los Olivos y Los Robles.

Corte de luz en Lima Cercado

Fecha: miércoles 18 de noviembre del 2026.

Horario: De 10:30 pm a 3:00 pm.

Motivo de la suspensión: Mantenimiento preventivo, ampliación y mejora de redes eléctricas.

Zonas afectadas: Jr. Alemania: cuadras 22 y 23, Jr. Austria: cuadras 1 y 12, Jr. Monsefú: cuadra 10, Av. Manuel Tellería: cuadra 11, Av. Óscar R. Benavides: cuadras 14 y 15 P.J. El Carrizal del Carmen: manzana A, Jr. Noruega: cuadra 22, Av. Colonial: cuadras 14, 15 y 16.

Corte de luz en San Juan de Lurigancho

Fecha: miércoles 18 de noviembre del 2026.

Horario: De 9:30 pm a 4:30 pm (Turno mañana) y de 1:00 pm a 5:00 pm (Turno tarde).

Motivo de la suspensión: Trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico.

Zonas afectadas: (Turno mañana) Cooperativa Santa Martha (mz. O1, O2, O3, W1 y W2) y la Agrupación Familiar Vista Alegre (mz. A). Incluye además sectores de los asentamientos humanos Señor de los Milagros, Santa Fe y Los Vencedores. (Turno tarde) Cooperativa Las Flores, avenida Las Flores de Primavera (cdra. 6) y calles como Las Alcaparras , Las Anémonas y Los Girasoles.

Recomendaciones

Pluz Perú anunció que los cortes de energía programados son necesarios para realizar trabajos de mantenimiento y expansión de las redes eléctricas. Por ello, se aconseja a los usuarios cargar sus dispositivos móviles con antelación, desconectar electrodomésticos delicados para prevenir daños al restablecer el suministro y mantener la refrigeradora cerrada durante el periodo de suspensión.