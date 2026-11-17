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¡MÁS DE 8 HORAS SIN LUZ! Confirman CORTE del servicio este miércoles 18 de noviembre: mira las zonas afectadas y horarios
Anuncian cortes de luz para este miércoles 18 de noviembre: Comas, San Juan de Lurigancho y otros distritos sufrirán interrupciones en el suministro eléctrico.
¡Atención, vecinos! Este miércoles 18 de noviembre, Pluz Perú realizará cortes de luz programados en diversas áreas de Comas, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Lima Cercado y Bellavista, en Callao. Estas interrupciones se deben a labores de mantenimiento en las redes eléctricas. A continuación, los horarios y zonas que serán afectadas ante la suspensión del servicio.
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Corte de luz en Los Olivos
- Fecha: miércoles 18 de noviembre del 2026.
- Horario: De 1:00 pm a 5:00 pm (Primer bloque) y de 2:00 pm a 4:30 pm (Segundo bloque).
- Motivo de la suspensión: Trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico.
- Zonas afectadas: (Primer bloque) Asociación de Vivienda Patria Nueva Los Portales del Norte (manzanas B, C, D, F y F1) y la Asociación Los Portales de San José (manzanas D, F1, H e I). La Asociación de Propietarios Los Portales del Norte (manzanas C, D, F1, G, H, I y J) (Segundo bloque) Cooperativa Huaytapallana (manzanas A, B, C, D, G, J, L y M) y la Asociación de Vivienda Virgen del Sol (manzana G). Asociación de Propietarios María Reiche (manzanas A y C) y la Urbanización Lima (manzanas A, C, D y J).
Corte de luz en Comas
- Fecha: miércoles 18 de noviembre del 2026.
- Horario: De 8:30 pm a 6:00 pm.
- Motivo de la suspensión: Mantenimiento preventivo, ampliación y mejora de redes eléctricas.
- Zonas afectadas: Sectores de AH Año Nuevo (5 de Marzo, 27 de Noviembre, Ampliación, Las Lomas), AH 6 de Marzo y avenidas Alfonso Ugarte y Miguel Grau.
Corte de luz en Bellavista - Callao
- Fecha: miércoles 18 de noviembre del 2026.
- Horario: De 9:00 pm a 5:30 pm.
- Motivo de la suspensión: Trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico.
Zonas afectadas: Urbanizaciones Proción (mz. A, B, C, D y E), Los Jardines de Virú (mz.Y) y El Imperio (mz. I y J). Las cuadras del Jr. Los Amancaes y de las calles Las Tipas, Las Margaritas, Los Sauces, Los Crisantemos, Los Cedros, Las Cucardas, Las Dalias, Los Fresnos, Los Olivos y Los Robles.
Corte de luz en Lima Cercado
- Fecha: miércoles 18 de noviembre del 2026.
- Horario: De 10:30 pm a 3:00 pm.
- Motivo de la suspensión: Mantenimiento preventivo, ampliación y mejora de redes eléctricas.
- Zonas afectadas: Jr. Alemania: cuadras 22 y 23, Jr. Austria: cuadras 1 y 12, Jr. Monsefú: cuadra 10, Av. Manuel Tellería: cuadra 11, Av. Óscar R. Benavides: cuadras 14 y 15 P.J. El Carrizal del Carmen: manzana A, Jr. Noruega: cuadra 22, Av. Colonial: cuadras 14, 15 y 16.
Corte de luz en San Juan de Lurigancho
- Fecha: miércoles 18 de noviembre del 2026.
- Horario: De 9:30 pm a 4:30 pm (Turno mañana) y de 1:00 pm a 5:00 pm (Turno tarde).
- Motivo de la suspensión: Trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico.
- Zonas afectadas: (Turno mañana) Cooperativa Santa Martha (mz. O1, O2, O3, W1 y W2) y la Agrupación Familiar Vista Alegre (mz. A). Incluye además sectores de los asentamientos humanos Señor de los Milagros, Santa Fe y Los Vencedores. (Turno tarde) Cooperativa Las Flores, avenida Las Flores de Primavera (cdra. 6) y calles como Las Alcaparras , Las Anémonas y Los Girasoles.
Recomendaciones
Pluz Perú anunció que los cortes de energía programados son necesarios para realizar trabajos de mantenimiento y expansión de las redes eléctricas. Por ello, se aconseja a los usuarios cargar sus dispositivos móviles con antelación, desconectar electrodomésticos delicados para prevenir daños al restablecer el suministro y mantener la refrigeradora cerrada durante el periodo de suspensión.
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