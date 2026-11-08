Este lunes 9 de noviembre, varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao experimentarán cortes programados en el suministro eléctrico. Según Pluz Perú, las interrupciones se realizarán en distintos horarios y podrán extenderse hasta nueve horas y media en algunas zonas.

El cronograma abarca asociaciones de vivienda, asentamientos humanos, así como calles y avenidas principales en Puente Piedra, Rímac, Callao, Comas y Ancón . Es importante que los vecinos tomen sus precauciones.

Corte de luz en Puente Piedra

Fecha: lunes 9 de noviembre del 2026.

Horario: Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Motivo de la suspensión: Mantenimiento preventivo y mejoras de redes eléctricas.

Zonas afectadas: Principalmente en la zona de Zapallal Alto, afectando diversas calles y manzanas. Entre los asentamientos impactados se encuentra el Centro Poblado Zapallal Alto. Las avenidas principales afectadas incluyen la Av. Huarangal (Mz. D4B), Av. Juan Pablo II (Mz. E), Av. Mariano Melgar (Mzs. D4, D4A, I4), Av. San Martín de Porres (Mz. F) y Av. Santa Elena (Mz. B4A). Además, se verán perjudicadas calles como Alfonso Ugarte, Israel, San Carlos, San Francisco, San Hilarión, San Jacinto, San Jorge, San Martín, Santa Catalina, Santa Isabel, Jr. Santa Elena, así como los pasajes San Juan y Saturno. Las manzanas involucradas en esta interrupción comprenden A4, A4B, B, B4, B4A, B4B, C4, D, D4, D4A, D4B, E, E4, F, G4, H, H4, I4, J, J4, K, K4, K4A, L5, M, M1, N, T, U y V.

Corte de luz en Ancón

Fecha: lunes 9 de noviembre del 2026.

Horario: Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Motivo de la suspensión: Trabajos de ampliación y optimización del sistema eléctrico.

Zonas afectadas: Asociación de Vivienda Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

Corte de luz en Rímac

Fecha: lunes 9 de noviembre del 2026.

Horario: Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Motivo de la suspensión: Trabajos programados de mantenimiento en infraestructura.

Zonas afectadas: A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes: calle 3, manzana K; pasaje 13, manzanas R y V; pasaje 2, manzana D; pasaje 3, manzana F; pasaje 8, manzana N; también figuran las manzanas A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, W e Y, A.H. Sagrado Corazón de Jesús: pasaje 10, manzanas R y S; también figuran las manzanas A, B, D, F, H, J, K, L, M, N, O, R, S, T, U, V, W, X e Y; A.H. Horacio Zevallos: manzanas E, G, I, N, P, T y G1; A.H. Vista Alegre de Flor de Amancaes: pasaje 10 de Febrero, manzana B; pasaje Angaraes, manzana F; también figura la manzana F.

Corte de luz en Comas

Fecha: lunes 9 de noviembre del 2026.

Horario: Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Motivo de la suspensión: Mantenimiento y revisión técnica de componentes de distribución.

Zonas afectadas: A.H. Collique, segunda zona: manzanas A y Q; calle Ciro Alegría, cuadra 1, manzana G1; calle Gonzales Prada, cuadras 3 y 4; calle Sánchez Cerro, cuadra 1; A.H. Collique, primer sector: manzanas N y P; P.J. Milagro de Jesús: manzana R.

Corte de luz en Callao

Fecha: lunes 9 de noviembre del 2026.

Horario: Desde las 1:30 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Motivo de la suspensión: Mantenimiento y revisión técnica de componentes de distribución.

Zonas afectadas: Programa de Vivienda San Juan de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K; Programa de Vivienda Las Delicias de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K; Programa de Vivienda La Encantada del Valle: manzana L.