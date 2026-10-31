¡Atención, vecinos! Pluz Perú confirmó que durante el inicio de noviembre se realizarán cortes de luz en varios distritos de Lima Metropolitana. La interrupción temporal del servicio eléctrico está programada para el domingo 1 y el lunes 2, debido a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en determinadas áreas de la capital. Revisa las zonas afectadas y las recomendaciones a tomar en cuenta.

Corte de Luz en San Martín de Porres

DÍA: 1 de noviembre del 2026 .

. HORARIO: Desde las 8.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

ZONAS: Jr. Antonio Garland en las cuadras 5 y 6, Av. Gerardo Unger en las cuadras 5 y 6, Jr. José Carlos Mariátegui en las cuadras 5 y 6, Av. Túpac Amaru en las cuadras 5 y 6, Jirón Marcos Nicolini en la cuadra 1, Jr. Ramón Castilla en la cuadra 1 y Pasaje Graña en la cuadra 1.

Confirman corte de luz en algunos distritos este 1 y 2 de noviembre.

Corte de Luz en Comas

DÍA: 1 de noviembre del 2026.

HORARIO: Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

ZONAS: Calle Santa Ana Ex-Fundo Chacracerro Zona B Lt. 89.

Corte de Luz en San Juan de Lurigancho

DÍA: 2 de noviembre del 2026.

HORARIO: Desde las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.

ZONAS: Pasaje 15 de Enero (Manzanas D, E, J, K, L, M, M1, N, Ñ, O, P) y el Pueblo Joven Los Jardines de 15 de Enero Ampliación (Manzanas A, B, C, E).

¿Qué hacer ante una avería?

Para realizar consultas, presentar reclamos o reportar fallas en el servicio eléctrico en San Juan de Lurigancho u otros distritos, es necesario contactar a Pluz Perú, anteriormente conocida como Enel.

Los usuarios pueden comunicarse a través de los siguientes canales oficiales: el teléfono (Fonopluz) al (01) 517-1717 y mediante WhatsApp al 939 605 111. Ambas líneas de atención están operativas las 24 horas del día, todos los días de la semana.