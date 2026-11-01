Resultados La Tinka de HOY, domingo 1 de noviembre: jugada ganadora del pozo millonario, Sí o Sí y boliyapa

Hoy puedes convertirte en el próximo ganador de La Tinka de este domingo 1 de noviembre de 2026. Con el Pozo Millonario como uno de los principales atractivos, muchos jugadores esperan conocer si la suerte estuvo de su lado en esta nueva edición. Sigue AQUÍ los resultados del sorteo, descubre la jugada ganadora, revisa los números de Sí o Sí y la Boliyapa.

Resultados de La Tinka HOY, domingo 1 de noviembre: Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa 18:42 ¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka hoy? Los participantes pueden comprar sus boletos de La Tinka hasta las 9:50 p. m. de este domingo 1 de noviembre de 2026. 18:40 Bienvenidos Sigue aquí los resultados de La Tinka de este domingo 1 de noviembre de 2026 y conoce los números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka de HOY, domingo 1 de noviembre?

El Pozo Millonario de La Tinka para HOY, domingo 1 de noviembre alcanza los S/ 9 506 888, una cifra que despierta la ilusión de miles de peruanos que esperan convertirse en los próximos ganadores. En esta nueva edición, los participantes buscarán acertar los seis números de la jugada para llevarse el premio mayor.