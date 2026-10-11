Resultados de La Tinka HOY, domingo 11 de octubre de 2026, EN VIVO: números ganadores del Pozo Millonario

¿Será hoy tu día de suerte? Este domingo 11 de octubre, La Tinka pone nuevamente en juego la ilusión de miles de peruanos por ganar el Pozo Millonario. Descubre los números ganadores y comprueba si tu boleto tiene la combinación soñada.

¿Qué números salieron en La Tinka hoy?

El sorteo de La Tinka de este domingo 11 de octubre de 2026 aún no se ha realizado. Los números ganadores se conocerán una vez finalizado el sorteo.

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka hoy?

Puedes comprar tu boleto para el sorteo de La Tinka de este domingo 11 de octubre hasta las 9:50 p. m. Recuerda participar antes del cierre para tener la oportunidad de ganar el Pozo Millonario.