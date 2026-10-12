Minedu anuncia nuevas reglas de presentación personal: ¿Aplicarán para colegios privados y desde cuándo?

Este lunes 12 de octubre, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció nuevas disposiciones sobre la presentación personal de los estudiantes. Los cambios buscan establecer criterios para la apariencia de los escolares durante las actividades académicas; sin embargo, surgen interrogantes sobre su alcance. ¿Estas reglas también serán obligatorias para los colegios privados y a partir de qué fecha entrarán en vigencia?

Minedu prohíbe maquillaje, uñas pintadas y cabello teñido en estudiantes

Durante una actividad en el colegio Felipe Santiago Estenos, en Chaclacayo, el ministro de Educación, José Antonio Chang, dio a conocer la prepublicación de una normativa que contempla prohibir el uso de maquillaje, uñas pintadas, cortes de cabello excesivamente largos y tintes, así como fijar criterios para definir una longitud adecuada en las faldas del uniforme.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, presentaron los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar.

"No se permitirá maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados. Vamos a tener que referir a que el uso de las faldas escolares también tenga una medida adecuada", declaró José Chang.

El titular del Minedu enfatizó que estas pautas buscan establecer límites claros para los estudiantes de las instituciones oficiales. Chang reiteró que las restricciones abarcarán la estética personal y el vestuario con el objetivo de mantener un estándar de convivencia y orden en los planteles.

¿Desde cuándo aplican las nuevas restricciones de presentación personal?

Por otro lado, el ministro de Educación indicó que las nuevas restricciones se aplicarán una vez aprobados los lineamientos correspondientes. A partir de ese momento, las instituciones educativas tendrán un plazo de 30 días para adaptar sus documentos de gestión e incorporar las nuevas disposiciones en sus normas internas.

Minedu anunció una nueva normativa: ¿aplicará para colegios privados?

Según lo señalado por el ministro, la normativa será aplicable a todas las instituciones educativas públicas, mientras que los colegios privados podrán establecer sus propias reglas de presentación personal, de acuerdo con su autonomía institucional y las disposiciones que regulen su funcionamiento.