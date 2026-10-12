Municipalidad de La Victoria entregará DNI gratis: dónde será la campaña de Reniec y beneficiarios

La Municipalidad de La Victoria anunció una campaña gratuita para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico este martes 13 de octubre. La iniciativa, realizada en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), busca facilitar el acceso a este documento a los vecinos que cumplan con los requisitos establecidos.

La jornada se desarrollará en la Casa de la Inclusión, ubicada en el Complejo Deportivo El Porvenir, desde las 9:00 a. m. Las personas interesadas deberán acercarse al punto de atención para recibir orientación sobre el trámite y acceder a uno de los cupos disponibles para esta campaña de identificación gratuita.

Según la información difundida por la municipalidad, la campaña contará con 40 cupos de atención. Debido a que las plazas son limitadas, por ello es importante que los potenciales beneficiarios verifiquen las condiciones de participación y se presenten con anticipación para evitar quedarse sin la posibilidad de realizar el trámite.

Campaña gratuita de DNI electrónico en La Victoria este martes 13 de octubre.

¿Quiénes podrán beneficiarse de esta iniciativa?

La campaña está dirigida a menores de edad de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años a más. De esta manera, se busca facilitar el acceso al DNI electrónico a estos grupos de la población, promoviendo que cuenten con un documento de identidad actualizado.

En el caso de los menores de edad, la municipalidad precisa que la atención se realizará únicamente a la madre o al padre que cuente con su DNI físico. Además, será obligatoria la presencia del menor de edad o del adulto mayor beneficiario para recibir el ticket de atención correspondiente.

Finalmente, los vecinos deben tener en cuenta que la entrega del ticket forma parte de las condiciones de acceso a la campaña y que solo se atenderá a las personas dentro del límite establecido. Por ello, se recomienda acudir a la Casa de la Inclusión del Complejo Deportivo El Porvenir desde las primeras horas de la mañana y llevar el DNI físico del padre o la madre cuando el trámite corresponda a un menor de edad.