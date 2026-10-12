Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2026: ¿a qué hora se realizará mañana 13 de octubre?

El Perú se prepara para participar en una nueva jornada de prevención ante posibles emergencias y desastres. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) convocó a la población a formar parte del Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, que se realizará este martes 13 de octubre en todo el país.

¿A qué hora es el tercer simulacro nacional 2026?

De acuerdo con el INDECI, el Tercer Simulacro Nacional Multipeligro se realizará el martes 13 de octubre de 2026 a las 8:00 p. m. La jornada se desarrollará bajo el lema “¡Elige Prepararte!” y convocará a familias, comunidades, entidades públicas y privadas, así como a las autoridades regionales y locales.

La dinámica del ejercicio dependerá de los peligros identificados en cada región. Por ejemplo, en Lima Metropolitana y el Callao, se practicarán acciones de respuesta ante un sismo y sus peligros asociados. En otras zonas del territorio nacional, las actividades podrán considerar escenarios como lluvias intensas, inundaciones, huaicos, movimientos en masa e incendios forestales.

INDECI organizará el III Simulacro Nacional Multipeligro el martes 13 de octubre de 2026.

¿Para qué sirve el Simulacro Nacional Multipeligro?

El objetivo principal de este ejercicio es fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta de la población ante una emergencia real. Según el INDECI, los simulacros permiten evaluar los planes de emergencia, los protocolos de actuación y la coordinación entre las instituciones responsables de gestionar los riesgos de desastres. Además, ayudan a identificar posibles errores y mejorar los procedimientos de evacuación y comunicación.

Para participar adecuadamente, las familias deben reconocer las zonas seguras de sus viviendas y comunidades, identificar las rutas de evacuación y establecer puntos de reunión. También se recomienda preparar y revisar la Mochila para Emergencias, que debe contener agua, alimentos no perecibles, botiquín, linterna, radio portátil y artículos esenciales para atender las necesidades básicas durante las primeras horas de una eventual emergencia. El INDECI exhorta a la ciudadanía a involucrarse activamente y aprovechar esta jornada para reforzar su Plan Familiar de Emergencia.