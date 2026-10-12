Sedapal anuncia corte de agua este martes 13 de octubre: distritos no tendrán servicio por hasta 12 horas
Sedapal anunció la suspensión del servicio de agua potable este martes 13 de octubre. Conoce qué distritos de Lima serán afectados y los horarios del corte.
Sedapal anunció una nueva interrupción del servicio de agua potable para este martes 13 de octubre, que afectará a vecinos de distintos sectores debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución. Según lo informado, la suspensión podría prolongarse hasta por 12 horas, por lo que se recomienda a las familias tomar precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el corte.
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¿Qué distritos se verán afectados y en qué horarios se restablecerá el suministro? En esta nota te contamos cuáles son las zonas comprendidas en la medida, desde qué hora comenzará la interrupción y cuánto tiempo durará, para que puedas organizar tus actividades y evitar inconvenientes durante la jornada.
Puente Piedra
- Motivo: Instalación de válvula de compuerta
- Distrito: Puente Piedra
- Localidades / Áreas afectadas: APV Alameda de Copacabana etapa, APV Los Crisantemos, Asoc. de Prop. de Viv. Las Orquídeas l y ll etapa, Asoc. de Prop. Los Jazmines de Copacabana, Asoc. de Prop. Sol de Copacabana, Asoc. Resid, del Paraíso del Norte, Asoc. de Viv. Santa Fe de Copacabana II etapa, Asoc. de Viv. Sol de Santa Fe, Asoc. de Viv. El Manantial de Puente Piedra, Asoc. de Viv. Las Torres de Cañaveral, Asoc. La Florida de Copacabana, Asoc. Fundo Las Flores, Asoc. Fundo Pampa Libre, Asoc. Los Huertos de La Libertad, Asoc. La Victoria de Copacabana, Asoc. Lotiz. Semirústica Chillón, Asoc. El Porvenir, Asoc. Programa de Viv. La Alameda de Copacabana, Asoc. Programa Residencial Raúl Chun de Copacabana, Asoc. de Prop. Tarapacá, Programa de Vivienda Buen Progreso, Urb. Las Vegas - Sector 364
- Sectores: Sectores 363 y 364
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 2:00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 10:00 p. m.
El Agustino
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas A.H. Virgen del Carmen, A.H Nocheto, A.H. Señor de los Milagros, P.J Villa Hermosa, A.H. Los Perales, A.H. Ampliación Nocheto Mzs. A y B.
- Sectores: Sector 77
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 1:00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 11:50 p. m.
La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Covima, A.H. Paraje de Puruchuco, Condominio Puerta de Hierro, Urb. Mayorazgo I y II etapa, Urb. Santa Patricia I etapa, Habilitación Las Palmeras.
- Sectores: Sector 192
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 1:00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 11:50 p. m.
La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Portada de la Planicie
- Sectores: Sector 196
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 11:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 11:00 p. m.
Sedapal indicó que la suspensión del servicio afectará a sectores específicos este 13 de octubre.
La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Coop. Los Constructores Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, F1, H1, G1, G2 A.H. Hijos de Constructores
- Sectores: Sector 199
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 8:00 p. m.
Miraflores
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores Cuadrante: Av. Ricardo Palma, Av. Paseo de la República, Av. José Larco, Calle Schell
- Sectores: Sector 56
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 11:00 p. m.
Santiago de Surco
- Motivo: Ejecución de empalme
- Localidades / Áreas afectada: Urb. Los Morochucos, Urb. Los Rosales, Urb. La Virreyna, Urb. Las Alamedas de Surco, Urb. El Carrizal. Cuadrante: Av. Ayacucho, Av. Santiago de Surco, Av. Surco, Av. Paseo de la República
- Sectores: Sector 60
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 11:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: APV Casa Blanca, A.H. 9 de Febrero Ampliac., A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Frutales, Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca, A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca, Agru. Los Andes, Agru. Los Claveles, Agru. Nuevo Progreso, Agru. Los Girasoles, Agrup. El Bosque Mariátegui, A.H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes, A.H. Jesús de Nazareth Sector 9 de Setiembre, Agru. Fam. Nuevo Amanecer, A.H. Jesús de Nazareth, A.H. El Mirador Fase II Ampl., Agru II etapa del A.H. Jesús de Nazareth Ampl., A.H. El Mirador Alto Caribe III Etapa - Ampl., A.H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza.
- Sectores: Sector 417
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 9:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 10:00 p. m.
San Juan de Miraflores
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Néstor Batanero, A.H. El Inti, Cooperativa América, A.H. Umamarca, Mariano Santos, Las Perlas, Alipio Ponce, Villa Los Eucaliptos, Defensores de Lima II, Asoc. Santa Rosa, Conjunto Residencial Inclán IV etapa.
- Sectores: Sector 88
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 8:00 p. m.
San Juan de Miraflores
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectads: A.H. Santa Rosa, San Juan Zona "A"y zona" B", Urb. Avitentel, Asoc. San Juanito, Asoc. 24 de Julio, Asoc. Nefi 2da etapa, Asoc. Héroes de San Juan, Asoc. Ramiro Prialé, Asoc. Santa Rosa, Asoc. Cruz de Motupe, Urb. Entel Perú, Urb. Industrial, Coop. Montoya Hardy, Urb. Amauta, Urb. María Auxiliadora, A.H. Las Casuarinas, Av. Las Casuarinas, Av. Santa Rosa II etapa, Asoc. El Bosque, Asoc. Los Héroes de San Juan, Coop. De Vivienda Ciudad de Dios.
- Sectores: Sector 303
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 8:00 p. m.