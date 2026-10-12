Sedapal anunció una nueva interrupción del servicio de agua potable para este martes 13 de octubre, que afectará a vecinos de distintos sectores debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución. Según lo informado, la suspensión podría prolongarse hasta por 12 horas, por lo que se recomienda a las familias tomar precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el corte.

¿Qué distritos se verán afectados y en qué horarios se restablecerá el suministro? En esta nota te contamos cuáles son las zonas comprendidas en la medida, desde qué hora comenzará la interrupción y cuánto tiempo durará, para que puedas organizar tus actividades y evitar inconvenientes durante la jornada.

Puente Piedra

Motivo: Instalación de válvula de compuerta

Distrito: Puente Piedra

Localidades / Áreas afectadas: APV Alameda de Copacabana etapa, APV Los Crisantemos, Asoc. de Prop. de Viv. Las Orquídeas l y ll etapa, Asoc. de Prop. Los Jazmines de Copacabana, Asoc. de Prop. Sol de Copacabana, Asoc. Resid, del Paraíso del Norte, Asoc. de Viv. Santa Fe de Copacabana II etapa, Asoc. de Viv. Sol de Santa Fe, Asoc. de Viv. El Manantial de Puente Piedra, Asoc. de Viv. Las Torres de Cañaveral, Asoc. La Florida de Copacabana, Asoc. Fundo Las Flores, Asoc. Fundo Pampa Libre, Asoc. Los Huertos de La Libertad, Asoc. La Victoria de Copacabana, Asoc. Lotiz. Semirústica Chillón, Asoc. El Porvenir, Asoc. Programa de Viv. La Alameda de Copacabana, Asoc. Programa Residencial Raúl Chun de Copacabana, Asoc. de Prop. Tarapacá, Programa de Vivienda Buen Progreso, Urb. Las Vegas - Sector 364

Sectores: Sectores 363 y 364

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 2:00 p. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 10:00 p. m.

El Agustino

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas A.H. Virgen del Carmen, A.H Nocheto, A.H. Señor de los Milagros, P.J Villa Hermosa, A.H. Los Perales, A.H. Ampliación Nocheto Mzs. A y B.

Sectores: Sector 77

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 1:00 p. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 11:50 p. m.

La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Covima, A.H. Paraje de Puruchuco, Condominio Puerta de Hierro, Urb. Mayorazgo I y II etapa, Urb. Santa Patricia I etapa, Habilitación Las Palmeras.

Sectores: Sector 192

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 1:00 p. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 11:50 p. m.

La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Portada de la Planicie

Sectores: Sector 196

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 11:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 11:00 p. m.

Sedapal indicó que la suspensión del servicio afectará a sectores específicos este 13 de octubre.

La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Coop. Los Constructores Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, F1, H1, G1, G2 A.H. Hijos de Constructores

Sectores: Sector 199

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 8:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 8:00 p. m.

Miraflores

Motivo: Empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Miraflores Cuadrante: Av. Ricardo Palma, Av. Paseo de la República, Av. José Larco, Calle Schell

Sectores: Sector 56

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 11:00 p. m.

Santiago de Surco

Motivo: Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectada: Urb. Los Morochucos, Urb. Los Rosales, Urb. La Virreyna, Urb. Las Alamedas de Surco, Urb. El Carrizal. Cuadrante: Av. Ayacucho, Av. Santiago de Surco, Av. Surco, Av. Paseo de la República

Sectores: Sector 60

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 11:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: APV Casa Blanca, A.H. 9 de Febrero Ampliac., A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Frutales, Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca, A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca, Agru. Los Andes, Agru. Los Claveles, Agru. Nuevo Progreso, Agru. Los Girasoles, Agrup. El Bosque Mariátegui, A.H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes, A.H. Jesús de Nazareth Sector 9 de Setiembre, Agru. Fam. Nuevo Amanecer, A.H. Jesús de Nazareth, A.H. El Mirador Fase II Ampl., Agru II etapa del A.H. Jesús de Nazareth Ampl., A.H. El Mirador Alto Caribe III Etapa - Ampl., A.H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza.

Sectores: Sector 417

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 9:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 10:00 p. m.

San Juan de Miraflores

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Néstor Batanero, A.H. El Inti, Cooperativa América, A.H. Umamarca, Mariano Santos, Las Perlas, Alipio Ponce, Villa Los Eucaliptos, Defensores de Lima II, Asoc. Santa Rosa, Conjunto Residencial Inclán IV etapa.

Sectores: Sector 88

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 13 de octubre | 8:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 13 de octubre | 8:00 p. m.

San Juan de Miraflores